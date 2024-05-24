Країни НАТО обговорять подальшу допомогу Україні у Празі: подробиці

Ceske Noviny: Головною темою зустрічі міністрів НАТО в Празі, ймовірно, буде підтримка України

Основною темою неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Празі наступного тижня стане війна в Україні. Про це заявив старший директор відділу безпеки та багатосторонньої співпраці Міністерства закордонних справ та майбутній посол Чехії в НАТО Давид Конецький. Про це пише Ceske Noviny.

За його словами, темою майбутньої зустрічі голів дипломатій буде підготовка до липневого саміту альянсу у Вашингтоні без офіційних висновків. Конецький зазначив, що переговори дуже тісно пов'язані з успіхом саміту НАТО у Вашингтоні. Він також вважає, що факт проведення міністерської зустрічі в Празі є «важливим сигналом того, що країна є надійним та дійсним членом альянсу, якому НАТО дає гарантії безпеки, а також готовий інвестувати в альянс». При цьому Чехія має намір продемонструвати своє прагнення брати активну участь у формуванні міжнародного середовища.

Крім того, за даними джерел, знайомих із формою заходу, окрім підтримки України, темами стануть виконання зобов'язань щодо витрат у розмірі 2% ВВП на оборону окремими державами-членами та відносини з партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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