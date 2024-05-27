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ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів
Атака на Ізраїль була здійснена з Рафаха
фото: IDF/X

Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики бригади ХАМАСу

У неділю, 26 травня, угруповання ХАМАС випустило щонайменше вісім ракет по центральній частині Ізраїлю, що стало найбільшим обстрілом із Сектора Гази за останні чотири місяці. Про це пише Times of Israel.

Деякі з випущених ракет летіли курсом углиб країни, однак ізраїльським системам протиповітряної оборони вдалося їх перехопити. За словами речника Армії оборони Ізраїлю, три снаряди збила протиракетна система «Залізний купол», а п'ять приземлилися на відкритій місцевості.

ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів фото 1

Водночас, за повідомленням поліції, від уламків збитої ракети незначних пошкоджень зазнав будинок у передмісті Тель-Авіва Герцлії. Легкі поранення отримали двоє людей.

Крім того, щонайменше одна ракета впала у відкритому полі, утворивши великий кратер, в Кфар-Сабі, на північному сході від Тель-Авіва.

Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики бригади ХАМАСу «Аль-Кассам», заявивши, що «обстріляли Тель-Авів у відповідь на сіоністські масові вбивства цивільного населення».

Зазначається, що залп по Ізраїлю був здійснений з Рафаха. Востаннє Тель-Авів був обстріляний ракетами зі Сектора Гази 29 січня.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю припинити наступ на місто Рафах у Секторі Гази та відкрити пункт переходу на кордоні з Єгиптом для надання допомоги місцевим жителям. Про це йдеться у рішенні суду.

Рішення ухвалено за зверненням Південно-Африканської Республіки, яка закликала суд наказати Ізраїлю, як державі-учасниці Конвенції про геноцид, негайно припинити свої військові операції в Секторі Газа, включно з Рафахом, вийти з КПП Рафах і негайно, повністю і беззастережно вивести свою армію з усієї території Гази.

Армія оборони Ізраїлю має намір продовжувати воєнну операцію в місті Рафах для повної перемоги над ХАМАС, попри рішення Міжнародного суду ООН. 

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Теги: ХАМАС ракета Ізраїль

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