ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів

Атака на Ізраїль була здійснена з Рафаха

Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики бригади ХАМАСу

У неділю, 26 травня, угруповання ХАМАС випустило щонайменше вісім ракет по центральній частині Ізраїлю, що стало найбільшим обстрілом із Сектора Гази за останні чотири місяці. Про це пише Times of Israel.

Деякі з випущених ракет летіли курсом углиб країни, однак ізраїльським системам протиповітряної оборони вдалося їх перехопити. За словами речника Армії оборони Ізраїлю, три снаряди збила протиракетна система «Залізний купол», а п'ять приземлилися на відкритій місцевості.

Водночас, за повідомленням поліції, від уламків збитої ракети незначних пошкоджень зазнав будинок у передмісті Тель-Авіва Герцлії. Легкі поранення отримали двоє людей.

Крім того, щонайменше одна ракета впала у відкритому полі, утворивши великий кратер, в Кфар-Сабі, на північному сході від Тель-Авіва.

מכתש בעקבות נפילה ליד כפר סבא pic.twitter.com/O1nQ5eWD2k — ynet עדכוני (@ynetalerts) May 26, 2024

Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики бригади ХАМАСу «Аль-Кассам», заявивши, що «обстріляли Тель-Авів у відповідь на сіоністські масові вбивства цивільного населення».

BREAKING: 🇮🇱🇵🇸 Hamas is bombing Tel Aviv right now from Gaza with long range rockets. Multiple impacts have been reported pic.twitter.com/tALOFd3yHZ — Mega Geopolitics (@MegaGeopolitics) May 26, 2024

Зазначається, що залп по Ізраїлю був здійснений з Рафаха. Востаннє Тель-Авів був обстріляний ракетами зі Сектора Гази 29 січня.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН наказав Ізраїлю припинити наступ на місто Рафах у Секторі Гази та відкрити пункт переходу на кордоні з Єгиптом для надання допомоги місцевим жителям. Про це йдеться у рішенні суду.

Рішення ухвалено за зверненням Південно-Африканської Республіки, яка закликала суд наказати Ізраїлю, як державі-учасниці Конвенції про геноцид, негайно припинити свої військові операції в Секторі Газа, включно з Рафахом, вийти з КПП Рафах і негайно, повністю і беззастережно вивести свою армію з усієї території Гази.

Армія оборони Ізраїлю має намір продовжувати воєнну операцію в місті Рафах для повної перемоги над ХАМАС, попри рішення Міжнародного суду ООН.