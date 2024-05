ХАМАС уперше за чотири місяці обстріляв Тель-Авів

У неділю, 26 травня, угруповання ХАМАС випустило щонайменше вісім ракет по центральній частині Ізраїлю, що стало найбільшим обстрілом із Сектора Гази за останні чотири місяці. Про це пише Times of Israel.

Деякі з випущених ракет летіли курсом углиб країни, однак ізраїльським системам протиповітряної оборони вдалося їх перехопити. За словами речника Армії оборони Ізраїлю, три снаряди збила протиракетна система «Залізний купол», а п'ять приземлилися на відкритій місцевості.

Водночас, за повідомленням поліції, від уламків збитої ракети незначних пошкоджень зазнав будинок у передмісті Тель-Авіва Герцлії. Легкі поранення отримали двоє людей.

Крім того, щонайменше одна ракета впала у відкритому полі, утворивши великий кратер, в Кфар-Сабі, на північному сході від Тель-Авіва.

Відповідальність за атаку взяли на себе бойовики бригади ХАМАСу «Аль-Кассам», заявивши, що «обстріляли Тель-Авів у відповідь на сіоністські масові вбивства цивільного населення».

