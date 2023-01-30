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Нічні удари по Ірану: стало відомо, чи причетні до цього США

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічні удари по Ірану: стало відомо, чи причетні до цього США
У ніч на 29 січня пролунали вибухи на стратегічних об'єктах Ірану
фото: скріншот із відео

Офіційні особи США вказують на роль Ізраїлю у нападі

Сполучені Штати Америки не брали участь у вчорашніх нічних ударах по Ірану, під час яких було пошкоджено об'єкти військової інфраструктури та промисловості. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Reuters.

Представник Пентагону заявив, що жодні військові сили США не були залучені до ударів по Ірану, але відмовився від подальших коментарів.

Про те, що офіційні особи США вказують на роль Ізраїлю у нападі, вперше повідомила Wall Street Journal із посиланням на кілька неназваних джерел.

Один із них на умовах анонімності повідомив, що, схоже, у цьому замішаний Ізраїль. Декілька інших офіційних осіб США відмовилися від коментарів, додавши, що Вашингтон у цьому випадку не відіграє жодної ролі.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.

Проте ЗМІ повідомляють, що Ізраїль розпочав проведення військової спеціальної операції в Ірані.

Раніше ізраїльський президент Іцхак Герцог закликав Євросоюз боротися із силами пітьми в особі Ірану. Герцог назвав Тегеран силою зла, оскільки Іран не лише публічно закликає до повного знищення Ізраїлю, а й «вбиває своїх власних співгромадян, які вимагають свободи і людських і громадянських прав».

Теги: Іран вибух Ізраїль США

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