Нічні удари по Ірану: стало відомо, чи причетні до цього США

У ніч на 29 січня пролунали вибухи на стратегічних об'єктах Ірану

Офіційні особи США вказують на роль Ізраїлю у нападі

Сполучені Штати Америки не брали участь у вчорашніх нічних ударах по Ірану, під час яких було пошкоджено об'єкти військової інфраструктури та промисловості. Про це заявив представник Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер, повідомляє Reuters.

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Представник Пентагону заявив, що жодні військові сили США не були залучені до ударів по Ірану, але відмовився від подальших коментарів.

Про те, що офіційні особи США вказують на роль Ізраїлю у нападі, вперше повідомила Wall Street Journal із посиланням на кілька неназваних джерел.

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Один із них на умовах анонімності повідомив, що, схоже, у цьому замішаний Ізраїль. Декілька інших офіційних осіб США відмовилися від коментарів, додавши, що Вашингтон у цьому випадку не відіграє жодної ролі.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.

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Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.

Проте ЗМІ повідомляють, що Ізраїль розпочав проведення військової спеціальної операції в Ірані.

Раніше ізраїльський президент Іцхак Герцог закликав Євросоюз боротися із силами пітьми в особі Ірану. Герцог назвав Тегеран силою зла, оскільки Іран не лише публічно закликає до повного знищення Ізраїлю, а й «вбиває своїх власних співгромадян, які вимагають свободи і людських і громадянських прав».