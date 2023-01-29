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Атака дронів: в Ірані знову лунають вибухи (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Атака дронів: в Ірані знову лунають вибухи (відео)
Атака була спрямована на колону з 25 іранських вантажівок
фото: кадр відео

Причина вибухів наразі залишається невідомою

У неділю, 29 січня, в іранському місті Мехабад пролунала серія нових вибухів. Про це повідомляє видання Bnn.

В Ірані другий день поспіль лунають вибухи.

Повідомляється, що серія нових вибухів пролунала в місті Мехабад, де днем раніше вже сталися аналогічні вибухи.

«У штаб-квартирі Корпусу вартових Ісламської революції в Махабаді в Ірані сталися вибухи. Причина вибухів наразі залишається невідомою», - йдеться у повідомленні.

За даними джерела служби безпеки, о 22:15 безпілотник завдав три послідовних повітряних удари, перший попереджувальний, другий і третій по трейлеру, що перевозив продовольчу допомогу на сирійській стороні.

Також повідомляється, що шість автомобілів КВІР (Корпус вартових ісламської революції) були атаковані поблизу міста Абу-Камаль, на кордоні Іраку та Сирії.

Атака була спрямована на колону з 25 іранських вантажівок у районі Абу-Камаль, повідомляє ізраїльський державний канал Kan 11.

Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.

Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».

«Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу», – розповіли в іранському міністерстві про наслідки однієї з атак.

Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.

Проте ЗМІ повідомляють, що Ізраїль розпочав проведення військової спеціальної операції в Ірані.

Раніше ізраїльський президент Іцхак Герцог закликав Євросоюз боротися із силами пітьми в особі Ірану. Герцог назвав Тегеран силою зла, оскільки Іран не лише публічно закликає до повного знищення Ізраїля, а й «вбиває своїх власних співгромадян, які вимагають свободи і людських і громадянських прав».

Теги: Іран відео безпілотник президент Ізраїль

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