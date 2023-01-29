Атака дронів: в Ірані знову лунають вибухи (відео)
Причина вибухів наразі залишається невідомою
У неділю, 29 січня, в іранському місті Мехабад пролунала серія нових вибухів. Про це повідомляє видання Bnn.
В Ірані другий день поспіль лунають вибухи.
Повідомляється, що серія нових вибухів пролунала в місті Мехабад, де днем раніше вже сталися аналогічні вибухи.
Here are all the videos and pictures that I have seen out of Mahabad, Iran. All unconfirmed.— Moshe Schwartz (@YWNReporter) January 29, 2023
What exactly happened remains unclear.
If you see more, feel free to tag me.
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«У штаб-квартирі Корпусу вартових Ісламської революції в Махабаді в Ірані сталися вибухи. Причина вибухів наразі залишається невідомою», - йдеться у повідомленні.
За даними джерела служби безпеки, о 22:15 безпілотник завдав три послідовних повітряних удари, перший попереджувальний, другий і третій по трейлеру, що перевозив продовольчу допомогу на сирійській стороні.
🇮🇷🔥Varias explosiones en Mahabad #Ahora #Iran #إيران pic.twitter.com/cFvNPiAe6Y— Nafú Togó (@NafuTogo) January 29, 2023
Також повідомляється, що шість автомобілів КВІР (Корпус вартових ісламської революції) були атаковані поблизу міста Абу-Камаль, на кордоні Іраку та Сирії.
Right now #Iran explodes again.— Feher_Junior (@Feher_Junior) January 29, 2023
Information appeared in the mass media that the Air Force carried out airstrikes on 6 IRGC vehicles near the town of Abu Kamal on the border of Iraq and Syria. Explosions were also reported in the city of Mehabad. pic.twitter.com/ZbPQEXFWhT
Атака була спрямована на колону з 25 іранських вантажівок у районі Абу-Камаль, повідомляє ізраїльський державний канал Kan 11.
Нагадаємо, що в ніч з 28 на 29 січня в Ірані пролунала серія вибухів на стратегічних об'єктах. В соцмережах повідомляється про удари по військових складах, центру виробництва боєприпасів, авіабазі, нафтопереробних заводах.
Міноборони Ірану заявило, що країна зазнала нападу з використанням безпілотників. Стверджується, що атака була невдалою – один БПЛА збила система протиповітряної оборони, два інших «потрапили до оборонних пасток і вибухнули».
«Жертв внаслідок невдалої атаки немає, покрівля цеху має незначні ушкодження, що не призвело до перебоїв у роботі обладнання та виконання задач комплексу», – розповіли в іранському міністерстві про наслідки однієї з атак.
Наразі жодна країна чи організація не взяла на себе відповідальність за атаку об’єктів іранської військової інфраструктури.
Проте ЗМІ повідомляють, що Ізраїль розпочав проведення військової спеціальної операції в Ірані.
Раніше ізраїльський президент Іцхак Герцог закликав Євросоюз боротися із силами пітьми в особі Ірану. Герцог назвав Тегеран силою зла, оскільки Іран не лише публічно закликає до повного знищення Ізраїля, а й «вбиває своїх власних співгромадян, які вимагають свободи і людських і громадянських прав».
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