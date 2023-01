Атака дронів: в Ірані знову лунають вибухи (відео)

У неділю, 29 січня, в іранському місті Мехабад пролунала серія нових вибухів. Про це повідомляє видання Bnn.

В Ірані другий день поспіль лунають вибухи.

Повідомляється, що серія нових вибухів пролунала в місті Мехабад, де днем раніше вже сталися аналогічні вибухи.

Here are all the videos and pictures that I have seen out of Mahabad, Iran. All unconfirmed. What exactly happened remains unclear. If you see more, feel free to tag me. 🧵 pic.twitter.com/LYhBz5gCEL

«У штаб-квартирі Корпусу вартових Ісламської революції в Махабаді в Ірані сталися вибухи. Причина вибухів наразі залишається невідомою», - йдеться у повідомленні.

За даними джерела служби безпеки, о 22:15 безпілотник завдав три послідовних повітряних удари, перший попереджувальний, другий і третій по трейлеру, що перевозив продовольчу допомогу на сирійській стороні.

Також повідомляється, що шість автомобілів КВІР (Корпус вартових ісламської революції) були атаковані поблизу міста Абу-Камаль, на кордоні Іраку та Сирії.

Right now #Iran explodes again.

Information appeared in the mass media that the Air Force carried out airstrikes on 6 IRGC vehicles near the town of Abu Kamal on the border of Iraq and Syria. Explosions were also reported in the city of Mehabad. pic.twitter.com/ZbPQEXFWhT