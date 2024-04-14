Ізраїль не визначився з відповіддю на атаку Ірану – ЗМІ

Ізраїль сповнений рішучості відповісти на атаку, але ще не визначився щодо часу та масштабу цієї відповіді

Кількагодинне засідання військового кабінету завершилося в неділю ввечері без рішення про те, як Ізраїль відповість на атаку Ірану. По це пише CNN з посиланням на ізраїльського чиновника.

За словами чиновника, Кабінет міністрів Ізраїлю сповнений рішучості відповісти, але ще не визначився щодо часу та масштабу цієї відповіді.

Зазначається, що ізраїльським військовим доручено розробити додаткові варіанти відповіді.

Як пише CNN, високопоставлений чиновник адміністрації Байдена сказав журналістам, що ізраїльський чиновник повідомив Сполученим Штатам, що вони не прагнуть значного загострення конфлікту з Іраном.

«Я думаю, Ізраїль чітко дав нам зрозуміти, що вони не прагнуть значної ескалації з Іраном. Це не те, чого вони шукають. Вони прагнуть захистити себе», – сказав чиновник адміністрації.

Як пише The Times of Israel із посиланням на ізраїльські ЗМІ, міністри призупинили обговорення, так і не прийнявши рішення, хоча очікується, що вони зберуться знову в найближчому майбутньому.

За повідомленнями численних івритських ЗМІ, міністр військового кабінету Бенні Ганц і його колега з партії «Національна єдність» Гаді Айзенкот, спостерігач у військовому кабінеті, запропонували завдати удару у відповідь по Ірану.

Проти цієї пропозиції рішуче виступили міністр оборони Йоав Галант, начальник ЦАХАЛу Герці Халеві. Зазначається, що позиція прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу в дискусіях про терміни і характер ізраїльської відповіді не є чіткою.

Нагадаємо, після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану. Про це пише The New York Times із посиланням на двох ізраїльських посадовців.

Раніше президент Ізраїлю Ісаак Герцог сказав, що повітряна атака з боку Ірану, яка сталася в ніч на 14 квітня – це «оголошення війни». Герцог зазначив, що Ізраїль наразі розглядає всі варіанти відповіді на іранську атаку, але «не шукає війни».

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.