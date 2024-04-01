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В Ізраїлі розпочалися чотириденні протести проти уряду

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Ізраїлі розпочалися чотириденні протести проти уряду
Тисячі демонстрантів вийшли на протест в Єрусалимі у неділю ввечері
фото: Flash90

Організатори протесту закликають Нетаньягу та його уряд піти у відставку і провести дострокові вибори в Ізраїлі

В Ізраїлі розпочалася чотириденна акція протесту проти уряду. Демонстранти закликають Беньяміна Нетаньягу негайно піти у відставку. Про це пише The Times of Israel.

Тисячі демонстрантів прийшли до Кнесета (будівлі парламенту) в Єрусалимі у неділю ввечері. Планується провести чотири дні протестів та зборів у Єрусалимі цього тижня.

Тисячі демонстрантів прийшли до будівлі Кнесету в Єрусалимі
Тисячі демонстрантів прийшли до будівлі Кнесету в Єрусалимі
фото: Israel Pro-Democracy Protest Movement

Організатори протесту – антиурядові рухи – закликають Нетаньягу та його уряд піти у відставку, провести дострокові вибори в Ізраїлі та погодитися на умови ХАМАС для звільнення 130 заручників.

Протестувальники встановили понад 100 наметів біля Кнесета, щоб ночувати на місці події. За даними поліції, принаймні одного протестувальника було заарештовано.

Акція протесту триватиме чотири дні
Акція протесту триватиме чотири дні
фото: Flash90

Лідер опозиції Яір Лапід звернувся до протестувальників і заявив, що чинний прем’єр зосереджений лише на тому, щоб залишитися на посаді, ніж на допомозі громадянам, які постраждали від війни.

«Цього тижня Кнесет йде на канікули посеред війни. Резервісти не отримають перерви. Заручники не звільнені. Це їх не цікавить. Кожен, хто сьогодні сидить в цьому уряді, несе відповідальність. Кожен міністр, який не подасть у відставку, кожен член Кнесету, який не проголосує проти уряду, ця пляма залишиться на них до кінця їхнього життя», – заявив Лапід.

Демонстранти закликають Біньяміна Нетаньягу негайно піти у відставку
Демонстранти закликають Біньяміна Нетаньягу негайно піти у відставку
фото: Flash90

Багато учасників мітингу в Єрусалимі висловили недовіру до того, що Нетаньягу все ще перебуває при владі і що в країні ще не пройшли вибори через шість місяців після терористичної атаки ХАМАС.

«Нам потрібні вибори. Уряд не має довіри суспільства. І вони хочуть ухвалити закон, який дозволяє кожній п'ятій людині уникнути служби в армії», – сказав учасник мітингу.

Організатори протесту закликають Нетаньягу та його уряд піти у відставку
Організатори протесту закликають Нетаньягу та його уряд піти у відставку
фото: Times of Israel

Сам Нетаньягу відкинув перспективу проведення виборів та заявив, що вже погоджено військову операцію у місті Рафах, яка має завдати остаточного удару по ХАМАС.

«Проведення виборів паралізувало б переговори про звільнення наших заручників і призвело б до припинення війни до того, як цілі були б повністю досягнуті. І перший, хто це привітав би, – це ХАМАС, і це говорить вам про все», – заявив він.

Нагадаємо, у лютому в Ізраїлі проходили загальнонаціональні протести. Демонстранти вимагали від прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу відновити угоду з ХАМАС про обмін заручниками.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що армія оборони Ізраїлю не відмовиться від плану штурмувати місто Рафах, що на кордоні сектора Гази з Єгиптом.

До слова, прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу провели операцію з видалення грижі. Вона пройшла успішно.

Теги: ХАМАС заручники Ізраїль Беньямін Нетаньягу

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