Іран готується атакувати Ізраїль найближчим часом – WSJ

Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі

Іран готується до атаки на Ізраїль, це може статися протягом найближчих 24-48 годин. Однак Тегеран ще не має плану нападу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Зокрема, атака може статися впродовж декількох днів.

Однак особа, проінформована керівництвом Ірану, повідомила виданню, що поки плани нападу обговорюються, остаточне рішення ще не прийнято.

Раніше цього тижня звіти розвідки США показали, що атака на ізраїльські активи з боку Ірану або його помічників може бути неминучою, але джерело видання зазначає, що тепер здається, що атака може бути в межах кордонів Ізраїлю.

Офіційний представник США, обізнаний у питанні, заявив, що звіти американської розвідки вказують на удар у відповідь Іраном протягом декількох днів, «можливо, на території Ізраїлю».

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів Америки попереджає про «неминучий» ракетний удар із боку Ірану чи його проксі-груп по ізраїльських об’єктах.

Іран звернувся до США із заявою «не заважати та відійти в бік», оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей.

Як повідомлялося, Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії. Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану.

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених. Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль.

До слова, відповідь Ірану на ймовірний напад Ізраїлю на його посольство в Сирії буде «контрольованим».