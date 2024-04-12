Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран готується атакувати Ізраїль найближчим часом – WSJ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іран готується атакувати Ізраїль найближчим часом – WSJ
Атака на Ізраїль може статися впродовж декількох днів
фото з відкритих джерел

Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі

Іран готується до атаки на Ізраїль, це може статися протягом найближчих 24-48 годин. Однак Тегеран ще не має плану нападу. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Зокрема, атака може статися впродовж декількох днів.

Однак особа, проінформована керівництвом Ірану, повідомила виданню, що поки плани нападу обговорюються, остаточне рішення ще не прийнято.

Раніше цього тижня звіти розвідки США показали, що атака на ізраїльські активи з боку Ірану або його помічників може бути неминучою, але джерело видання зазначає, що тепер здається, що атака може бути в межах кордонів Ізраїлю.

Офіційний представник США, обізнаний у питанні, заявив, що звіти американської розвідки вказують на удар у відповідь Іраном протягом декількох днів, «можливо, на території Ізраїлю».

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів Америки попереджає про «неминучий» ракетний удар із боку Ірану чи його проксі-груп по ізраїльських об’єктах.

Іран звернувся до США із заявою «не заважати та відійти в бік», оскільки країна збирається атакувати Ізраїль у відповідь на нещодавній удар по іранському посольству в Сирії, у результаті якого загинуло сім людей. 

Як повідомлялося, Ізраїль авіаударом зруйнував консульство Ірану в Сирії. Джерела агенства в ліванських службах безпеки повідомили, що одним із загиблих під час авіаудару був генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових революції Ірану. 

За інформацією іранських ЗМІ, під час ізраїльського удару загинули п'ятеро людей. Сирійське державне інформаційне агентство SANA повідомило про невизначену кількість загиблих і поранених. Згодом 4 квітня у ЗМІ з'явилася інформація, що внаслідок цього Іран може атакувати Ізраїль.

До слова, відповідь Ірану на ймовірний напад Ізраїлю на його посольство в Сирії буде «контрольованим»

Читайте також: Політика сили: чому дипломатія не працює у конфлікті Ізраїлю та Ірану
Теги: Іран Ізраїль напад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ані Лорак – хрещена мама старшої доньки Подкопаєвої Кароліни, але тему зросійщення співачки дитина оминає
«Мені прикро за її вибір». Подкопаєва розповіла, чи спілкується зараз із Ані Лорак
10 квiтня, 13:34
За словами прем'єра, перемога Ізраїлю вимагає входження в Рафах і ліквідації там терористичних батальйонів
Дата початку військової операції у Рафаху визначена – Нетаньягу
8 квiтня, 23:07
Ймовірна атака Ірану на Ізраїль: США привели війська у підвищену готовність
Ймовірна атака Ірану на Ізраїль: США привели війська у підвищену готовність
6 квiтня, 23:26
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак шокований інцидентом, який стався у Секторі Газа
Британія викликала посла Ізраїлю: причина
3 квiтня, 03:00
31 березня у Туреччині відбулося голосування на місцевих виборах
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
1 квiтня, 06:19
У грудні 2021 року російський диктатор Путін запевняв, що Москва проводить «миролюбну зовнішню політику»
Путін послав тривожний сигнал НАТО, те ж саме він говорив перед вторгненням в Україну
28 березня, 08:22
ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт під Москвою
«Ісламська держава» поділилася подробицями нападу на «Крокус Сіті»: генсек ООН відреагував
23 березня, 18:49
«Наразі немає жодних ознак того, що Україна або українці були причетні до стрілянини», – заявив Кірбі журналістам
Білий дім повідомив, чи причетна Україна до теракту в Москві
22 березня, 21:39
Країни «Великої сімки» припускають, що Тегеран все ще розглядає можливість передачі балістичних ракет РФ
Країни G7 пригрозили Ірану наслідками у разі постачань ракет РФ
15 березня, 19:14

Політика

«Довіра до США буде під питанням»: польський міністр різко висловився щодо дій Конгресу
«Довіра до США буде під питанням»: польський міністр різко висловився щодо дій Конгресу
Китай занепокоєний союзом Росії з Північною Кореєю – FT
Китай занепокоєний союзом Росії з Північною Кореєю – FT
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
Турецький мирний план. Путін бігом підтвердив готовність
Іран готується атакувати Ізраїль найближчим часом – WSJ
Іран готується атакувати Ізраїль найближчим часом – WSJ
Словаччина накинулась із критикою на міграційний пакт Євросоюзу
Словаччина накинулась із критикою на міграційний пакт Євросоюзу
Росія знову погрожує ядерною зброєю фінам, які вступили у НАТО
Росія знову погрожує ядерною зброєю фінам, які вступили у НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Понад 1000 євро за кг: у світі набуває популярності новий овоч
44K
Одна з країн Європи заманює українських біженців збільшенням виплат
20K
Ветеран АТО розповів, як Залужний збирався змінити хід війни
17K
Мобілізаційний законопроєкт: список основних положень
15K
Насіров перетворив тюремну камеру на номер люкс з євроремонтом та інтернетом – ЗМІ
15K
У гучній історії про «інтим між ієрархом УПЦ МП і неповнолітнім хористом» суд покарав відому журналістку

Новини

ЄС готує окремий режим санкцій для РФ, Іран зробив заяву щодо атаки на Ізраїль: головне за ніч
Сьогодні, 06:53
Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня
Сьогодні, 04:25
12 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
В Україні має бути створений місцевий ринок газу – Українська енергетична біржа
Вчора, 17:51
Україна має боротися за виключення з-під дії екологічного податку ЄС – GMK Center
Вчора, 14:57
В Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Вчора, 06:53

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua