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Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
фото з відкритих джерел

Дипломати Саудівської Аравії звернулися до громадян на тлі зростання напруженості між Ізраїлем та «Хезболлою

Посольство Саудівської Аравії в Лівані закликало громадян виїхати із Лівану через зростання напруженості між Ізраїлем та «Хезболлою». Про це відомство написало в соцмережі X.

«Посольство Саудівської Аравії в Ліванській Республіці уважно стежить за поточними подіями на півдні Лівану, підтверджуючи свій заклик до всіх громадян дотримуватися заборони на поїздки до Лівану, а також закликає громадян, які там перебувають, негайно залишити територію Лівану», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, масштабне протистояння між Ізраїлем і Хезболлою, ймовірно, спалахне в найближчі кілька тижнів, якщо Єрусалим і ХАМАС не досягнуть угоди про припинення вогню в Газі, повідомляє розвідка США.

Як повідомлялося, США стурбовані тим, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може активізувати союзників Ірану і зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією.

До слова, США, ймовірно, неспроможні допомогти Ізраїлю захистити територію у разі, якщо єврейська держава розпочне повномасштабну війну з «Хезболлою». 

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що фаза інтенсивних бойових дій проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, створюючи умови для перекидання більшої кількості військ до північного кордону, щоб протистояти ліванському угрупованню «Хезболла». 

Читайте також: Тисячі проіранських бойовиків готові долучитися до «Хезболли» у боротьбі з Ізраїлем
Теги: Саудівська Аравія ХАМАС Ліван Ізраїль

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