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Хусити викрали в Ємені 50 співробітників ООН та гуманітарних організацій

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Хусити викрали в Ємені 50 співробітників ООН та гуманітарних організацій
Було викрадено 18 єменців, які працювали в агентствах ООН
фото з відкритих джерел

Рейди хуситів тривали з ранку четверга до приблизно 4 ранку п'ятниці

У Ємені понад 50 працівників іноземних міжнародних організацій були викрадені хуситами з їхніх будинків у місті Сана.
Про це пише Arab news.

Міністр з прав людини Ємену Ахмед Арман повідомив, що було викрадено 18 єменців, які працювали в агентствах ООН, зокрема в таких, як Програма розвитку ООН, Управління ООН з координації гуманітарних справ, Всесвітня продовольча програма, Управління Верховного комісара ООН з прав людини та офіс посланника Ємену. Також щонайменше 32 співробітників Національного демократичного інституту, що фінансується США, Partners Yemen, німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, організації Resonate Yemen та інших організацій.

За його словами, рейди хуситів тривали з ранку четверга до приблизно 4 ранку п'ятниці. Повстанці увірвалися в будинки єменців, які працюють на іноземні організації, повідомив Арман.

У міністерстві заявили, що ці арешти стали останніми в серії подібних акцій, що розпочалися 31 травня, коли чоловіка і його сім'ю, включно з дітьми, хусити викрали з будинку в Сані. Наступного дня було здійснено обшуки ще у двох будинках.

Арман повторив свій заклик до ООН та інших іноземних організацій перенести свою штаб-квартиру з утримуваної хуситами Сани в оплот єменського уряду в Адені.

«Ми неодноразово попереджали ООН, що ставлення хуситів до їхнього персоналу, переважно єменців, погіршиться, тому ми просили перенести їхню штаб-квартиру в Аден. Але ООН відхилила наші прохання з незрозумілих нам причин», – сказав він.

Останні викрадення сталися після того, як минулого місяця суд, очолюваний хуситами, засудив до смертної кари єменського бізнесмена, який працював з іноземними групами допомоги, і ще 43 осіб за звинуваченням у шпигунстві.

Раніше повідомлялося, що в Ємені за останні три дні хусити затримали 11 співробітників Організації Об'єднаних Націй. 

До слова, із середини листопада минулого року пов'язані з Іраном хусити неодноразово запускали безпілотники й ракети по міжнародному комерційному судноплавству в Червоному морі. Вони заявляють, що діють на знак солідарності з палестинцями та виступають проти військової кампанії Ізраїлю в Секторі Гази. Так, у квітні єменські хусити атакували ракетами та безпілотниками британські, американські та ізраїльські кораблі у Червоному та Аравійському морі, а також в Індійському океані. 

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Теги: викрадення Ємен ООН

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