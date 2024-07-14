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Під час ліквідації ватажка ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Під час ліквідації ватажка ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб
Знімок із місця удару в Секторі Гази
фото: Associated Press

В Ізраїля немає абсолютної впевненості в тому, що Дейф і ще один ватажок ХАМАСу, Рафа Салама, були ліквідовані

Під час операції з ліквідації одного з ватажків терористичного угруповання ХАМАС Мухаммеда Дейфа Ізраїль завдав масованого удару по Сектору Гази, в результаті якого нібито загинуло щонайменше 90 осіб, зокрема й діти. Такі дані наводять місцеві чиновники охорони здоров'я, передає The Associated Press

Видання називає цей удар одним із найсмертоносніших за всю війну. Міністерство охорони здоров'я Гази повідомило про 90 загиблих і щонайменше 300 поранених.

Журналісти Associated Press нарахували понад 40 тіл у переповненій лікарні імені Насера неподалік. За словами свідків, це стало результатом кількох ударів. За даними палестинських лікарів, потерпілі перебували під завалами і на дорогах, до них не могли дістатися бригади швидкої допомоги.

Ізраїльські військові стверджують, що «терористи ховалися серед цивільних», а місце події було оточене деревами і кількома будівлями. Ізраїльський чиновник заявив, що удар був завданий по огородженій території, яка перебувала під контролем ХАМАСу. Він зазначив, що це було не наметове містечко, а оперативний комплекс, удар був точним.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу сказав, що «досі немає абсолютної впевненості» в тому, що Дейф і ще один ватажок ХАМАСу, Рафа Салама, були ліквідовані. «Усі лідери ХАМАСу приречені на смерть, і ми дістанемося до них усіх», – наголосив Нетаньягу, додавши, що під час удару поблизу нібито не було заручників.

Ізраїль вважає, що Дейф і найвищий посадовець ХАМАСу в Газі Ях'я Сінвар є головними організаторами нападу 7 жовтня, який забрав життя близько 1200 людей на півдні Ізраїлю і спровокував війну між Ізраїлем і ХАМАСом. Сам Дейф, який не з'являвся на публіці роками, вже давно очолює список найбільш розшукуваних в Ізраїлі і, як вважають, уникнув кількох замахів на вбивство.

«Удар було завдано в делікатний момент у переговорах про припинення вогню. Смерть Дейфа принесла б Ізраїлю велику перемогу, а ХАМАСу – болючий психологічний удар». Це також могло б дати Нетаньягу можливу свободу маневру. У суботу прем'єр-міністр знову заявив, що Ізраїль не закінчить війну, поки не буде знищений військовий потенціал ХАМАС», – йдеться в публікації.

Нагадаємо, що заступник командира батальйону ХАМАСу Айман Швейда був убитий під час нещодавнього авіаудару в Секторі Гази. Крім того, тиждень тому щонайменше 16 людей загинули в результаті ізраїльського авіаудару по школі в Секторі Газа. Ще десятки отримали поранення. 

Раніше ізраїльські військові вдарили по південних районах Лівану, ліквідувавши одного з верховних командирів ісламського терористичного угруповання «Хезболла».

Як повідомлялося, Ізраїль отримав чергові пропозиції палестинського руху ХАМАС щодо угоди про припинення вогню, вони можуть наблизити до укладення угоди. Про це пише The Times of Israel з посиланням на ізраїльські джерела.

До слова, ізраїльські генерали хочуть припинення вогню в Секторі Гази, навіть якщо ісламістське угруповання ХАМАС залишиться при владі на певний час. Військове керівництво вважає, що перемирʼя було б найкращим способом звільнити з полону ХАМАС приблизно 120 ізраїльтян та наростити військову спроможність.  Не зважаючи на бажання військових припинити вогонь у Газі, премʼєр-міністр країни Біньямін Нетаньягу виступає проти перемирʼя, яке дозволить терористам ХАМАС зберегти свою владу.

Читайте також: Сестра лідера ХАМАСу загинула під час обстрілу Сектору Гази
Теги: Ізраїль ХАМАС Сектор Гази

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