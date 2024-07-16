«Руйнівні наслідки» для Сеула: КНДР посилює погрози через антипхеньянські листівки

Напруга між Північною та Південною Кореями зросла за останній місяць, коли КНДР у знак протесту направила до Південної Кореї тисячі повітряних куль зі сміттям

Сестра Кім Чен Ина: КНДР може зреагувати по-іншому, якщо поведінка «людських покидьків» продовжиться

КНДР погрожує Південній Кореї «руйнівними наслідками», якщо Сеул продовжить розповсюджувати антипхеньянські листівки над Північною Кореєю. Про це повідомляє Reuters.

З такою заявою виступила сестра північнокорейського лідера Кім Йо Чжон. За її словами, щонайменше 29 великих повітряних куль з листівками з Південної Кореї виявили у КНДР, що призвело до «блокади районів», де впали листівки, та незручності мешканців.

Напруга між Північною та Південною Кореями зросла за останній місяць, коли КНДР у знак протесту направила до Південної Кореї тисячі повітряних куль зі сміттям.

Сестра Кім Чен Ина додала, що КНДР може зреагувати по-іншому, якщо «дріб’язкова та брудна» поведінка «людських покидьків» продовжиться: «Ситуація, сжоже, стає неприйнятною. Я ще раз суворо попереджую вас. Вам доведеться зіткнутись з руйнівними та суворими наслідками».

До слова, у Південній Кореї відновили трансляцію пропагандистських аудіозвернень у прикордонних районах. Крізь гучномовці лунають заклики, спрямовані проти комуністичного режиму КНДР, з боку якої нещодавно прилетіло понад 1000 повітряних кульок, наповнених сміттям і гноєм, нагадує The Associated Press.

У Пхеньяні заявили, що їхня кампанія з використанням повітряних куль розпочалася після того, як південнокорейські активісти запустили на Північ кулі, наповнені листівками та USB-накопичувачами з популярними південнокорейськими піснями та фільмами. Аналітики кажуть, що режим у Пхеньяні побоюється, що це може деморалізувати війська на передовій і місцевих жителів.

Одного разу Південна Корея виявила шкідливих живих істот у повітряних кулях зі сміттям з КНДР