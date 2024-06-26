Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Більше двох мільйонів боєприпасів додатково: Пісторіус готується укласти мільярдну угоду

Ірина Озтурк
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Більше двох мільйонів боєприпасів додатково: Пісторіус готується укласти мільярдну угоду
Німеччина купує нове озброєння
фото із відкритих джерел

 Міноборони ФРН планує закупити додатково боєприпаси

Міністерство оборони Німеччини планує додаткову закупівлю до 2,35 млн снарядів на суму до п'ятнадцяти мільярдів євро. Про масштабні плани бундесверу пише німецьке видання Der Spiegel.

За даними Spiegel, міністр оборони Борис Пісторіус хоче укласти ще одну мільярдну угоду на закупівлю до 2,35 млн артилерійських боєприпасів.

Відповідний запит на виділення грошей для закупівлі боєприпасів Міноборони ФРН уже надіслало до Бундестагу (нижня палата парламенту країни). Видання стало відомо, що контракти буде укладено з німецькою оборонною компанією Diehl BGT Defence GmbH & Ko KG та спільним норвезько-фінським концерном, що спеціалізується на виробництві боєприпасів, реактивних двигунів та космічного обладнання, Nammo Raufoss. Щоправда, насамперед для цього буде потрібно схвалення бюджетного комітету Бундестагу.

Навіть якщо парламент і схвалить виділення Бундесверу суми, на складах німецької армії вся партія боєприпасів з'явиться дуже нескоро. За даними газети, виготовлення всього замовлення розраховане на період до кінця 2030 року. При цьому уточнюється, що неназвана кількість боєприпасів дістанеться Україні та іншим країнам НАТО, але основний обсяг піде на поповнення запасів Бундесверу, які вичерпалися на тлі надання військової допомоги Києву.

Нещодавно німецький оборонний концерн Rheinmetall AG повідомив про підписання найбільшого в історії компанії рамкового контракту з Міноборони ФРН на виробництво та постачання 155-мм боєприпасів. Загальна сума операції складає близько 8,5 мільярдів євро. Постачання мають розпочатися наступного року.

Раніше міністри оборони Франції, Німеччини та Польщі оголосили про плани об’єднати зусилля для закупівлі високоточної зброї великої дальності. Країни визнають необхідність заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка стала одним із наслідків війни Росії проти України.

Читайте також: Шольц заявив, що підтримка України коштувала популярності його партії
Теги: Німеччина міністр Міноборони партії боєприпаси озброєння парламент виготовлення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор почав носити бронежилет за рекомендацією Федеральної служби охорони
Чи дійсно Путін носить бронежилет? Цікавий коментар розвідки
5 червня, 16:25
Шмигаль заговорив про податки після нагадування про обіцянку не підвищувати їх після відновлення до довоєнного рівня
Чи обговорює уряд підвищення податків в Україні? Шмигаль дав відповідь
7 червня, 17:08
У Харкові пролунали вибухи
У Харкові пролунали вибухи
30 травня, 23:54
Чехія допомагає українцям повернутися на батьківщину
Чехія платитиме біженцям за повернення на батьківщину: хто зможе скористатись
5 червня, 06:00
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та його дружина Бегонья Гомес потрапили у судовий скандал
Дружина прем'єра Іспанії постане перед судом: у чому її звинувачують
5 червня, 11:06
За словами фон дер Ляєн, вона працювала, аби сформувати політичну більшість проєвропейських сил
Урсула фон дер Ляєн прокоментувала результати виборів до Європарламенту
10 червня, 02:59
Прездент Республіки Додік неодноразово висловлював своє захоплення політикою Кремля і особисто персоною диктатора Володимира Путіна
ISW: Росія знайшла ще одну «братську країну» на Балканах, чим дестабілізує ситуацію в регіоні
17 червня, 08:59
Міноборони планує запровадити онлайн-рекрутинг у застосунку «Резерв+»
Направлення на ВЛК, рекрутинг і не тільки: які нові функції з’являться у «Резерв+»
22 червня, 10:59
Після нещодавніх військово-морських навчань на Кубі, Росія намагається розширити впливи в Америці і підписала ще меморандум з Венесуелою
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54

Економіка

Більше двох мільйонів боєприпасів додатково: Пісторіус готується укласти мільярдну угоду
Більше двох мільйонів боєприпасів додатково: Пісторіус готується укласти мільярдну угоду
Росія вперше в історії закупила цінний метал у Індії: усе через санкції
Росія вперше в історії закупила цінний метал у Індії: усе через санкції
Як зміниться вартість золота протягом року. Аналіз американських експертів
Як зміниться вартість золота протягом року. Аналіз американських експертів
Перша європейська компанія відмовилася купувати скраплений газ з РФ
Перша європейська компанія відмовилася купувати скраплений газ з РФ
Не лише Apple: Єврокомісія може також оштрафувати Microsoft
Не лише Apple: Єврокомісія може також оштрафувати Microsoft
Санкції діють: росіяни очікують на різкий стрибок цін на техніку та електроніку – ЗМІ
Санкції діють: росіяни очікують на різкий стрибок цін на техніку та електроніку – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Тищенко святкує домашній арешт у готелі Hyatt (відео)
14K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
13K
«Мені немає за що жити»: Тищенко просив слідчих не забирати гроші під час обшуку
7578
Гучна справа. Дві нардепки звернулися до Тищенка з вимогою
6650
Як вступ України до ЄС руйнує плани Путіна
5686
Київський таксист привласнив 400 тис. грн, які забула в авто дружина зниклого воїна

Новини

Чи планує бізнес підвищувати зарплати у 2024 році? Результати опитування НБУ
Сьогодні, 08:25
У Росії розпочнеться таємний суд над американським журналістом Еваном Гершковічем
Сьогодні, 07:44
Після навчань на Кубі РФ підписала меморандум із Венесуелою – огляд ISW
Сьогодні, 06:54
Засновник WikiLeaks Ассанж визнав себе винним у шпигунстві
Сьогодні, 06:03
Екскандидатка на посаду в Європарламенті просить притулку в Білорусі: до чого тут польський суддя Шмідт
Сьогодні, 04:55
Зеленський візьме участь у Саміті ЄС
Сьогодні, 04:32

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua