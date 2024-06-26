Більше двох мільйонів боєприпасів додатково: Пісторіус готується укласти мільярдну угоду

Міноборони ФРН планує закупити додатково боєприпаси

Міністерство оборони Німеччини планує додаткову закупівлю до 2,35 млн снарядів на суму до п'ятнадцяти мільярдів євро. Про масштабні плани бундесверу пише німецьке видання Der Spiegel.

За даними Spiegel, міністр оборони Борис Пісторіус хоче укласти ще одну мільярдну угоду на закупівлю до 2,35 млн артилерійських боєприпасів.

Відповідний запит на виділення грошей для закупівлі боєприпасів Міноборони ФРН уже надіслало до Бундестагу (нижня палата парламенту країни). Видання стало відомо, що контракти буде укладено з німецькою оборонною компанією Diehl BGT Defence GmbH & Ko KG та спільним норвезько-фінським концерном, що спеціалізується на виробництві боєприпасів, реактивних двигунів та космічного обладнання, Nammo Raufoss. Щоправда, насамперед для цього буде потрібно схвалення бюджетного комітету Бундестагу.

Навіть якщо парламент і схвалить виділення Бундесверу суми, на складах німецької армії вся партія боєприпасів з'явиться дуже нескоро. За даними газети, виготовлення всього замовлення розраховане на період до кінця 2030 року. При цьому уточнюється, що неназвана кількість боєприпасів дістанеться Україні та іншим країнам НАТО, але основний обсяг піде на поповнення запасів Бундесверу, які вичерпалися на тлі надання військової допомоги Києву.

Нещодавно німецький оборонний концерн Rheinmetall AG повідомив про підписання найбільшого в історії компанії рамкового контракту з Міноборони ФРН на виробництво та постачання 155-мм боєприпасів. Загальна сума операції складає близько 8,5 мільярдів євро. Постачання мають розпочатися наступного року.

Раніше міністри оборони Франції, Німеччини та Польщі оголосили про плани об’єднати зусилля для закупівлі високоточної зброї великої дальності. Країни визнають необхідність заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка стала одним із наслідків війни Росії проти України.