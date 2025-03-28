Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Справа про сексуальні домагання. Стало відомо, що актор Депардьє робив із жінками

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Депардьє загрожує умовний вирок
фото: dailyherald.com

Жертви детально розповіли суду, що Жерар Депардьє зробив із ними на знімальному майданчику

У Франції триває судовий процес проти актора Жерара Депардьє. На судовому процесі у Парижі у справі про сексуальні домагання.  Звинувачення вимагає призначити 76-річному відомому французькому актору 18-місячний умовний термін та штраф. При цьому жертви розповіли, що саме актор робив із ними на знімальному майданчику фільму «Зелені ставні» 2021 року. Про це пише «Главком».

Французький актор Жерар Депардьє тричі чинив сексуалізоване насильство над помічницею режисера. Принаймні, так стверджує помічниця режисера. За інформацією The Guardian, вона розповіла суду, як у Парижі в 2021 році просто на знімальному майданчику фільму «Зелені ставні» актор клав руки їй на сідниці і груди, через що вона почувала себе «скам'янілою».

Жерар Депардьє також перебуває під судом за насильство над декоратором на тому ж фільмі, яка стверджує, що він «міцно стиснув її між ногами, одночасно схопивши її тіло». При цьому Депардьє всіляко заперечує провину.

На третьому дні слухань 75-річний актор виступив із промовою, яка викликала широкий резонанс.  «Іноді я розважаюсь на зйомках, роздаючи невеликі ляпаси по п*пах. Може, я грубий, але не монстр. У мене є дружина та діти. Я людина старої школи», – заявив актор. 

Тим не менше, якщо провина буде доведена, за скоєне актор може сплатити штраф у розмірі 20 тис. євро, зазначає Deutsche Welle. Крім того, обвинувачений має виплатити потерпілим компенсації, заявила прокуратура у четвер, 27 березня. 

На додаток до цього, суд повинен зобов'язати Депардьє пройти лікування у психолога, а також включити його до реєстру злочинців, які вчинили сексуальне насильство, вважає відомство. Крім того, на думку прокуратури, актора слід позбавити права балотуватись на виборах протягом двох років.

Нагадаємо, судовий процес над Депардьє розпочався 24 березня. Перед засіданням адвокат актора Жеремі Ассу відкинув усі звинувачення, назвавши їх хибними. Він також заявив, що Депардьє переніс операцію із шунтування серця і страждає на діабет. Призначений судом медичний експерт встановив, що Депардьє може постати перед судом, але рекомендував, щоб слухання тривали не більше 6 годин з перервами кожні 15 хвилин та обідом. 

Приводом для позову стала поведінка Депардьє на зйомках фільму «Зелені ставні» 2021 року. 54-річна декоратор картини та 34-річна помічниця режисера звинуватили актора в тому, що на знімальному майданчику він робив непристойні коментарі і неналежним чином торкався. Вони подали на артиста до суду на початку 2024 року за статтями про сексуальне насильство, домагання та сексистські образи. Преса писала, що Депардьє загрожувало до п'яти років позбавлення волі та штраф у 75 тис. євро.

До слова, Жерара Депардьє, який знявся у понад 200 фільмах, неодноразово звинувачували у сексуальному насильстві. У квітні 2023 року про непристойну поведінку актора заявили одразу 13 жінок – акторок, статисток та гримерів. Однак зараз перша справа проти актора дійшла до суду.

Читайте також:

Теги: Франція штраф суд прокуратура актор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Адам Сендлер прийшов на «Оскар» у шортах та толстовці
Курйоз на Оскарі. Адам Сендлер «повторив» суперечку між Зеленським та Трампом
3 березня, 10:24
Українці не поспішають сплачувати штрафи ТЦК
Українці від початку року протермінували майже 10 тис. штрафів ТЦК
10 березня, 09:27
Двозначність президента США щодо Близького Сходу та України спрямовані на те, щоб підштовхнути обидва регіони до миру
Трамп навмисно суперечить своїм же заявам: NYT пояснила тактику президента США
8 березня, 18:58
У Франції може стати більше барів та кафе
Франція хоче «привабити» людей у ​​села за допомогою барів
11 березня, 09:38
Депутат Європарламенту Рафаель Глюксман: Американці стали на бік тиранів
Французький депутат закликав США повернути Статую Свободи
17 березня, 02:59
Конституційний суд Південної Кореї не погодився з доводами парламенту щодо Хан Док Су
Суд Південної Кореї скасував імпічмент прем’єр-міністра
24 березня, 06:19
Пілоти літаків отримали легкі травми
У Франції зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet
26 березня, 01:28
Наприкінці 2023 року Паленика (на фото) та його колегу В’ячеслава Дзюбіна відсторонювали від роботи. Їх підозрювали у отриманні неправомірної вигоди
Київський апеляційний суд звільнив суддю Паленика, який підозрювався у хабарництві
Вчора, 17:49
Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років
«Лікарі вбили його». Син Марадони зробив гучну заяву про смерть батька
26 березня, 14:12

Шоу-біз

Справа про сексуальні домагання. Стало відомо, що актор Депардьє робив із жінками
Справа про сексуальні домагання. Стало відомо, що актор Депардьє робив із жінками
Євробачення-2025: стало відомо, під яким номером виступить Україна
Євробачення-2025: стало відомо, під яким номером виступить Україна
Прокуратура вимагає півтора року тюрми для Депардьє у справі про домагання
Прокуратура вимагає півтора року тюрми для Депардьє у справі про домагання
Світлана Білоножко зворушливо привітала онучку з днем народження
Світлана Білоножко зворушливо привітала онучку з днем народження
Мобілізовано учасника гурту, що брав участь у Нацвідборі на Євробачення
Мобілізовано учасника гурту, що брав участь у Нацвідборі на Євробачення
«Твоє тіло – це не про стандарти»: блогерка Дар’я Верис розповіла про шлях від булінгу до любові до себе
«Твоє тіло – це не про стандарти»: блогерка Дар’я Верис розповіла про шлях від булінгу до любові до себе

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
18K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
9929
Комарницький втік з України на автомобілі для перевезення полеглих воїнів – ЗМІ
6172
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
5269
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua