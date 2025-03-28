Справа про сексуальні домагання. Стало відомо, що актор Депардьє робив із жінками

Жертви детально розповіли суду, що Жерар Депардьє зробив із ними на знімальному майданчику

У Франції триває судовий процес проти актора Жерара Депардьє. На судовому процесі у Парижі у справі про сексуальні домагання. Звинувачення вимагає призначити 76-річному відомому французькому актору 18-місячний умовний термін та штраф. При цьому жертви розповіли, що саме актор робив із ними на знімальному майданчику фільму «Зелені ставні» 2021 року. Про це пише «Главком».

Французький актор Жерар Депардьє тричі чинив сексуалізоване насильство над помічницею режисера. Принаймні, так стверджує помічниця режисера. За інформацією The Guardian, вона розповіла суду, як у Парижі в 2021 році просто на знімальному майданчику фільму «Зелені ставні» актор клав руки їй на сідниці і груди, через що вона почувала себе «скам'янілою».

Жерар Депардьє також перебуває під судом за насильство над декоратором на тому ж фільмі, яка стверджує, що він «міцно стиснув її між ногами, одночасно схопивши її тіло». При цьому Депардьє всіляко заперечує провину.

На третьому дні слухань 75-річний актор виступив із промовою, яка викликала широкий резонанс. «Іноді я розважаюсь на зйомках, роздаючи невеликі ляпаси по п*пах. Може, я грубий, але не монстр. У мене є дружина та діти. Я людина старої школи», – заявив актор.

Тим не менше, якщо провина буде доведена, за скоєне актор може сплатити штраф у розмірі 20 тис. євро, зазначає Deutsche Welle. Крім того, обвинувачений має виплатити потерпілим компенсації, заявила прокуратура у четвер, 27 березня.

На додаток до цього, суд повинен зобов'язати Депардьє пройти лікування у психолога, а також включити його до реєстру злочинців, які вчинили сексуальне насильство, вважає відомство. Крім того, на думку прокуратури, актора слід позбавити права балотуватись на виборах протягом двох років.

Нагадаємо, судовий процес над Депардьє розпочався 24 березня. Перед засіданням адвокат актора Жеремі Ассу відкинув усі звинувачення, назвавши їх хибними. Він також заявив, що Депардьє переніс операцію із шунтування серця і страждає на діабет. Призначений судом медичний експерт встановив, що Депардьє може постати перед судом, але рекомендував, щоб слухання тривали не більше 6 годин з перервами кожні 15 хвилин та обідом.

Приводом для позову стала поведінка Депардьє на зйомках фільму «Зелені ставні» 2021 року. 54-річна декоратор картини та 34-річна помічниця режисера звинуватили актора в тому, що на знімальному майданчику він робив непристойні коментарі і неналежним чином торкався. Вони подали на артиста до суду на початку 2024 року за статтями про сексуальне насильство, домагання та сексистські образи. Преса писала, що Депардьє загрожувало до п'яти років позбавлення волі та штраф у 75 тис. євро.

До слова, Жерара Депардьє, який знявся у понад 200 фільмах, неодноразово звинувачували у сексуальному насильстві. У квітні 2023 року про непристойну поведінку актора заявили одразу 13 жінок – акторок, статисток та гримерів. Однак зараз перша справа проти актора дійшла до суду.