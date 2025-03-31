Ле Пен визнано винною у розтраті коштів ЄС – The Telegraph

Марін Ле Пен загрожує можлива заборона на участь у політичній діяльності у Франції

Лідерку правопопулістського «Національного об’єднання» Марін Ле Пен та вісім депутатів Європарламенту визнали винними у розтраті коштів ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що Марін Ле Пен загрожує можлива заборона на участь у політичній діяльності у Франції. Вона та вісім депутатів Європарламенту були визнані винними паризьким судом сьогодні вранці у привласненні коштів ЄС для оплати працівників партії.

Вирок їм очікується пізніше сьогодні.

Обвинувачення просило призначити Ле Пен п'ять років тюремного ув'язнення та негайну п'ятирічну заборону обіймати державні посади, що завадило б їй балотуватися на заміну Еммануелю Макрону у 2027 році.

«Таке рішення переверне французьку політику, а Ле Пен, яка двічі виходила до другого туру президентських виборів, розглядатиметься як сильний претендент на посаду наступного президента країни», – пише The Telegraph.

Про розслідування щодо Ле Пен стало відомо у липні 2024 року. Головного опонента чинного президента Франції Еммануеля Макрона на минулих парламентських виборах запідозрили у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.