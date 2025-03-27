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Прокуратура вимагає півтора року тюрми для Депардьє у справі про домагання

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Депардьє звинувачують у домаганнях
фото: ТАСС

Прокурор вимагає зобов’язати актора пройти психологічне лікування та внести його до реєстру сексуальних злочинців

Французька прокуратура запросила 18 місяців умовного тюремного строку та штраф у розмірі €20 тис. для актора Жерара Депардьє. Його звинувачують у домаганнях до двох колег на знімальному майданчику. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BFMTV.

«Прокурор також вимагав зобов’язати актора пройти психологічне лікування та внести його до реєстру сексуальних злочинців», – йдеться в матеріалі.

27 березня завершився четвертий і останній день слухань у рамках судового процесу.

Як повідомлялося, актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях на знімальному майданчику фільму «Зелені ставні» 2021 року. Дві жінки – помічниця режисера та художниця-декоратор – стверджують, що актор без їхньої згоди торкався інтимних частин тіла.

Нагадаємо, відомого актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних домаганнях стосовно двох жінок під час зйомок фільму «Зелені ставні» (Les Volets Verts) у 2021 році. У лютому 2024 року декоратор і помічник режисера звинуватили Депардьє в сексуальному насильстві, сексуальних домаганнях і сексистських образах. За словами очевидців, Депардьє цілував жінок на знімальному майданчику і хапав їх за груди, а також взагалі поводився безладно, але тільки з тими жінками, які були в його підпорядкуванні.

28 жовтня 2024 року французький актор Жерар Депардьє не з'явився в суді через стан здоров'я. Паризький суд відклав розгляд справи до березня 2025 року.

Теги: Франція суд актор

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