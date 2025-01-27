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Палестинці повертаються на північ Гази після угоди Ізраїлю з ХАМАС: вражаючі фото

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Палестинці повертаються на північ Гази після угоди Ізраїлю з ХАМАС: вражаючі фото
На кадрах видно, як тисячі переміщених палестинців йшли на північ, зібравшись біля військового бар’єру
фото: EPA/UPG

Угода про припинення вогню та звільнення заручників і полонених набула чинності 19 січня

Палестинці почали повертатися на північ Смуги Гази після того, як Ізраїль заявив, що цього тижня було досягнуто угоди про звільнення ХАМАС шістьох заручників. Про це повідомляє BBC.

Серед заручників є Арбель Єгуд – цивільна, яка опинилася у центрі скандалу. ХАМАС звільнив чотирьох солдатів у суботу, але не Єгуд. Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, згідно з якою ізраїльські цивільні особи повинні були бути звільнені першими в обмін на звільнення палестинських в'язнів.

Цього тижня ХАМАС звільнить Єгуд та двох інших заручників у четвер, а потім ще трьох у суботу, повідомили прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та Катар, який виступив посередником у переговорах.

Видання додає, що на кадрах видно, як тисячі переміщених палестинців йшли на північ, зібравшись біля військового бар’єру, який блокував їх просування двома днями раніше.

Палестинці повертаються на північ Гази після угоди Ізраїлю з ХАМАС: вражаючі фото фото 1
фото: AFP News Agency
Палестинці повертаються на північ Гази після угоди Ізраїлю з ХАМАС: вражаючі фото фото 2
фото: AFP News Agency

Угода про припинення вогню та звільнення заручників і полонених набула чинності 19 січня. Завершено два обміни, у яких звільнили сімох заручників і трохи менше 300 полонених.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

19 січня Ізраїль оголосив про початок перемир’я в Секторі Газа, яке стало можливим після передачі ХАМАСом списку перших заручників. Режим припинення вогню почав діяти об 11:15.

До слова, Ізраїль звільнив 90 палестинських в’язнів у межах угоди з рухом ХАМАС про звільнення заручників, які утримувалися в Секторі Газа, і запровадження режиму припинення вогню.

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Теги: міністр Ізраїль Катар Беньямін Нетаньягу ХАМАС звільнення обмін

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