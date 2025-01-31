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Ізраїль звільнив 110 палестинських в'язнів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ізраїль звільнив 110 палестинських в'язнів
Також звільнено одного з найвідоміших палестинських терористів – Закарія Зубайді
TRT World now/Х

Серед звільнених – 30 неповнолітніх

У четвер Ізраїль на виконання пунктів угоди про припинення вогню звільнив 110 палестинських засуджених. Процес був затриманий через натовп, який зібрався в одному з пунктів передачі в’язнів. Про це повідомляє Reuters.

Серед звільнених – 30 неповнолітніх та кілька засуджених членів палестинських груп, відповідальних за смертельні напади в Ізраїлі. Також звільнено одного з найвідоміших палестинських терористів – Закарія Зубайді, одного з лідерів «Бригад мучеників Аль-Акси», збройного крила суперника ХАМАСу – угруповання ФАТХ. Він втік з в'язниці у 2021 році разом з трьома іншими ув'язненими, але потім був схоплений.

Ізраїльська тюремна служба підтвердила, що звільнила 110 палестинських ув'язнених, пише Times of Israel. За даними видання, частина звільнених, яких відправили на Західний берег річки Йордан і в Східний Єрусалим, були з в'язниці «Офір» поблизу Рамалли. Інші, з в'язниці «Кетціот» на півдні Ізраїлю, доставлені на КПП «Керем Шалом» в Газу, що неподалік від єгипетського кордону.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

До слова, ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАСу, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».

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Теги: Ізраїль переговори звільнення Палестина ХАМАС Єрусалим заручники військові війна обмін

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