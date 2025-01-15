Байден офіційно підтвердив угоду між Ізраїлем і ХАМАСом

Президент США: «Моя дипломатія ніколи не припиняла своїх зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети»

Угода припинить бойові дії та збільшить гуманітарну допомогу мирним жителям

Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню та угоди щодо заручників після багатьох місяців інтенсивної дипломатії США разом з Єгиптом і Катаром. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Зазначається, що угода припинить бойові дії в Секторі Гази, збільшить гуманітарну допомогу палестинським мирним жителям і возз’єднає заручників із їхніми родинами після більш ніж 15 місяців у полоні.

«Я виклав точні контури цього плану 31 травня 2024 року, після чого він був одноголосно схвалений Радою Безпеки ООН. Це результат не лише надзвичайного тиску, під яким перебував ХАМАС, і зміни регіонального рівняння після припинення вогню в Лівані та послаблення Ірану, але й наполегливої та кропіткої американської дипломатії. Моя дипломатія ніколи не припиняла їхні зусилля, щоб досягти цього», – каже Байден.

Президент США зауважив, що давно настав час закінчити бойові дії та розпочати роботу з розбудови миру та безпеки і пообіцяв надати більш детальну інформацію з цього приводу.

Нагадаємо, Ізраїль і ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. Як повідомлялося, що угода передбачає шеститижневий початковий етап припинення вогню і включає поступове виведення ізраїльських військ з Гази і звільнення заручників в обмін на палестинців.

Домовленість стала результатом багатомісячних переговорів за посередництва єгипетських і катарських посередників за підтримки США. Угода набуде чинності 19 січня.

Раніше стало відомо, що переговори про припинення вогню «завершено на 90%». Як нагадало видання, Трамп пригрозив «пеклом на Близькому Сході», якщо ХАМАС не звільнить заручників, утримуваних у Газі, до 20 січня.

До слова, ізраїльські військові ліквідували двох командирів ХАМАСу, які керували нападом на країну із Сектора Газа 7 жовтня 2023 року. Зазначається, що військові завдали удару та ліквідували терориста Фехмі Салмі, командира роти «Нухба» в батальйоні ХАМАС «Зейту», який діяв під час удару з будівлі, що раніше слугувала школою «Аль-Фалах».