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Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Головні новини ночі проти 29 січня
фото: російські Telegram-канали

Росія заявила про масовану атаку дронів на «ядерний об'єкт» і нафтопереробний завод, на Алясці розбився американський винищувач F-35, США відправляють близько 90 ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 29 січня, щоб ви були в курсі подій:

Росія заявила про масовану атаку дронів на «ядерний об'єкт» і нафтопереробний завод

У місті Кстово Нижегородської області РФ у ніч проти 29 січня внаслідок атаки безпілотників пролунали вибухи. За попередніми даними, було уражено нафтопереробний завод, спалахнула пожежа. Окрім того, атаки зазнала і Смоленська АЕС. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що пожежа сталася на території НПЗ «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» у Ксотово. «Лукойл – Нижегороднефтеоргсинтез» – четвертий за обсягом виробництва НПЗ Росії.

Губернатор Нижегородської області Глєб Нікітін заявив у своєму Telegram, що «внаслідок відбиття атаки БпЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника».

Як повідомив губернатор регіону Василь Анохін, один із безпілотників збили під час спроби нападу на об'єкт ядерної енергетики. Постраждалих і руйнувань немає.

Крім того, масованої атаки БПЛА зазнали цивільні об'єкти Смоленської області.

На Алясці розбився американський винищувач F-35

Американський винищувач останнього покоління F-35 розбився у штаті Аляска під час заходу на посадку, пілоту вдалося катапультуватися.

«Пілот військово-повітряних сил США вижив під час аварії винищувача F-35, який розбився під час навчального польоту на Алясці», – йдеться у повідомленні.

Інцидент стався на військовій базі поблизу міста Фербенкс.

Зазначається, що пілот оголосив про аварійну ситуацію в польоті, але встиг катапультуватися і зараз перебуває у стабільному стані та проходить обстеження в медичному закладі. Однак літак зазнав серйозних пошкоджень під час заходу на посадку. 

ВПС США пообіцяли ретельно вивчити усі обставини аварії, аби мінімізувати ймовірність повторення подібного.

Федеральний суд США заблокував указ Трампа про замороження грантів

Федеральний суд США у Вашингтоні тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо заморожування федеральних грантів і кредитів на суму близько $3 трильйонів.

Повідомляється, що 28 січня суддя Лорен Аліхан ухвалила рішення у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward. Вони стверджували, що указ адміністративно-бюджетного управління Білого дому порушує закон про адміністративні процедури, який регулює нормотворчу діяльність виконавчої влади.

Суддя винесе остаточне рішення 3 лютого.

Також розглядається позов, поданий генеральними прокурорами 22 штатів і округу Колумбія, які також намагаються заблокувати ініціативу адміністрації Трампа до його остаточного перегляду.

«Ми вдячні за цю адміністративну зупинку, яка дасть нашим клієнтам час розібратися в хаосі, створеному поспішними і непродуманими діями адміністрації Трампа», – заявила Скай Перріман, президентка і виконавчий директор Democracy Forward.

Як зазначається, це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень і дати можливість продовжити судовий розгляд. Раніше суддя Західного округу Вашингтона Джон Кугенур видав тимчасову судову заборону, яка заблокувала спробу Трампа припинити автоматичне надання громадянства дітям, народженим на американській землі.

США відправляють близько 90 ракет для Patriot з Ізраїлю в Україну – Axios

Цього тижня США переправили приблизно 90 ракет-перехоплювачів системи Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі для подальшої доставки в Україну. 

За інформацією видання, нещодавно літаки ВПС США С-17 здійснити переліт з авіабази на півдні Ізраїлю до польського Жешува, який є вузловим пунктом постачання озброєнь в Україну.

Джерела видання зазначають, що при цьому було перевезено близько 90 ракет-перехоплювачів для Patriot. Таким чином, це може бути найбільша партія зброї, передана з Ізраїлю в Україну від початку російського вторгнення.

Зазначається, що у квітні минулого року ВПС Ізраїлю зняли з озброєння системи Patriot. Вона втратила свою актуальність для країни, оскільки там розробили власні системи ППО.

Після виведення з експлуатації Patriot в Ізраїлі українські посадовці звернулися до Вашингтона і Тель-Авіва з пропозицією, щоб ракети для систем з Ізраїлю відправили до США для ремонту і подальшого відправлення в Україну. Протягом кількох місяців Ізраїль не давав відповіді, оскільки побоювався, що Росія вживе заходів у відповідь, можливо, поставивши сучасну зброю Ірану.

Але, як розповів неназваний ізраїльський чиновник, наприкінці вересня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу схвалив таку ініціативу.

Високопоставлений ізраїльський чиновник уточнив, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про цей крок і наголосив, що він «тільки повертає систему Patriot США, а не постачає зброю в Україну».

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Теги: Ізраїль Patriot гібридна війна США безпілотник системи ППО завод прокурор чиновник суддя Україна вибух росія пожежа

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