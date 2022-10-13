Макрон повідомив, якою буде реакція Франції, якщо Путін застосує ядерну зброю

Макрон: «Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу»

Якщо Росія наважиться завдати тактичного ядерного удару по Україні, Франція не відповідатиме ядерною зброєю. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у прямому ефірі France 2.

«Наша доктрина спирається на докорінні інтереси нації. Вони чітко визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, регіоні», – заявив Макрон.

Макрон наголосив, що про ризики ядерного удару по Україні недобре говорити надто багато, додавши, що «стримування працює». «РФ має ядерну зброю. Так само, як і Франція. Наша доктрина з цього питання є чіткою. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це», – додав лідер Франції.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. У відповідь на це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні вони розробили план дій у випадку, якщо Росія застосовує ядерну зброю в Україні.