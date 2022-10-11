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Генсек НАТО на тлі погроз Путіна анонсував навчання з ядерного стримування

Надія Клочко
glavcom.ua
Генсек НАТО на тлі погроз Путіна анонсував навчання з ядерного стримування
НАТО проведе навчання з ядерного стримування
фото з відкритих джерел

НАТО наразі не бачить ознак підготовки Росії до застосування ядерної зброї

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що сили НАТО планують провести навчання із ядерного стримування. Про це Столтенберг сказав на пресконференції перед міністерською зустріччю НАТО.

«Зараз ми маємо проявити твердість і показати, що НАТО готове захищати своїх союзників. Це – давно заплановані навчання. Вони були заплановані задовго до нападу на Україну. Це планові навчання, які направлені на забезпечення ефективності наших сил ядерного стримування», – зазначив він.

Водночас Столтенберг повідомив, що попри агресивну риторику Росії, Північноатлантичний Альянс не бачить ознак її підготовки до застосування ядерної зброї, але при цьому зберігає пильність.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю. 30 вересня  Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя.

Президент США Джо Байден попередив про реальність ядерних погроз президента Росії Володимира Путіна, оскільки він продовжує стикатися з військовими невдачами в Україні. Світу вперше загрожує армагеддон із часів Карибської кризи через загрозу застосування ядерної зброї. 

Читайте також: Ядерна війна. Де межа між словами і ділами Путіна?
Теги: війна росія ядерна зброя Єнс Столтенберг НАТО

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