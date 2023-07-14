Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як вибори в США вплинуть на підтримку Україну. Представниця Держдепу заспокоїла українців

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Як вибори в США вплинуть на підтримку Україну. Представниця Держдепу заспокоїла українців
За словами Андреа Калан, допомога Україні не залежить від виборів, конгресменів, Адміністрації президента. Допомога залежить від американського народу
фото з відкритих джерел

«Сьогодні багато дезінформації з боку Кремля про те, що після виборів США вже не підтримуватимуть Україну»

Наступного року в США відбудуться президентські вибори, проте в інтерв'ю «Главкому» представниця Державного департаменту США Андреа Калан зазначила, що це не вплине на підтримку України.

«Підтримка не зміниться. Я хочу, щоби українці знали, що США їх підтримують сьогодні, підтримуватимуть завтра, післязавтра і також після завершення війни підтримуватимуть», – наголосила Калан.

За її словами, Кремль докладає багато зусиль для того, щоб дезінформувати світ та переконати українців, що США перестануть надавати допомогу після президентських виборів.

«Ми це чули і минулого року, коли у США були проміжні вибори. Тоді казали, що у разі, якщо республіканці у Палаті представників, у Конгресі отримають більшість, допомога Україні не збільшуватиметься. Республіканці здобули більшість у Палаті представників, але конгресмени потім схвалили ще більше пакетів допомоги. Інколи вони хочуть навіть більшої допомоги Україні, ніж Адміністрація президента вирішує надати», – каже Калан.

За словами посадовиці, допомога не залежить від виборів, конгресменів, Адміністрації президента. Допомога залежить від американського народу.

«Я сама – з Техасу. Коли я у своєму рідному місті Даллас перебуваю, то спілкуюся з людьми про те, як вони підтримують Україну, наскільки вони обізнані з реальною ситуацією в Україні і як вони мають намір і надалі допомагати вашій країні», – каже вона.

Зазначимо, що наступні вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Вони будуть 60-ми виборами президента Америки. 

Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році.

Раніше колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер закликав бути готовими, що вибори американського президента матимуть вплив на допомогу Вашингтона Києву. Сполучені Штати будуть вимушені відволікатися на власні проблеми.

Читайте також:

Теги: вибори у США США Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олаф Шольц дуже довго не хотів визнавати Путіна злочинем
Звідки у Європи взявся страх втратити Росію (а не нас)
5 липня, 08:52
Українці сьогодні показують пиклад для усього світу
Чому наші предки усвідомили себе саме українцями?
8 липня, 12:02
Ніхто з нормальних країн не хоче виробляти у себе наркотичну сировину
Легалізація канабісу. Що відбувається насправді
3 липня, 13:50
«Мама каже, що всі мої недоліки, – то від батька!» – каже Ольга
Ольга Мартиновська опублікувала рідкісні сімейні фото
20 червня, 16:08
На кожному виступі Джамала проводила аукціони
Джамала повернулася з Америки з хорошими новинами (фото)
22 червня, 12:15
Путін так довго вдавав із себе короля, що не помітив, як останні 500 днів перетворився на геполітичного пішака
Турецький гамбіт Ердогана тема тижня
10 липня, 16:21
Дональд Трамп під час виступу у Джорджії, 10 червня 2023 року
Приголомшлива сума: скільки Трамп зібрав коштів від виступів задля президентської кампанії
15 червня, 08:18
Загальна кількість пошкоджених об'єктів житлового фонду станом на червень 2023 року становить понад 163 тисячі
Збитки житлового фонду України через війну: цифра шокує
27 червня, 18:34
Очільник США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський
Стало відомо, про що Зеленський говоритиме з Байденом на саміті НАТО
11 липня, 11:00

Політика

Блінкен гостро розкритикував Росію за маніпуляції щодо зернової угоди
Блінкен гостро розкритикував Росію за маніпуляції щодо зернової угоди
Як вибори в США вплинуть на підтримку Україну. Представниця Держдепу заспокоїла українців
Як вибори в США вплинуть на підтримку Україну. Представниця Держдепу заспокоїла українців
Кремль відреагував на слова Ердогана про продовження зернової угоди
Кремль відреагував на слова Ердогана про продовження зернової угоди
«Це не кібератака»: Шольц кумедно пожартував, почувши відому мелодію (відео)
«Це не кібератака»: Шольц кумедно пожартував, почувши відому мелодію (відео)
Путін погодився продовжити зернову угоду – ЗМІ
Путін погодився продовжити зернову угоду – ЗМІ
Ґрета Тунберг зробила непристойний жест, оскандалившись у Європарламенті
Ґрета Тунберг зробила непристойний жест, оскандалившись у Європарламенті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Чеченські бойовики повернулися на фронт: ЗСУ вказали на один нюанс
13K
Данілов пояснив, чому міністр Британії звинуватив Україну в невдячності
11K
Російські туристи у Грузії спровокували бійку з місцевими
9487
Борис Джонсон назвав найстрашнішого ворога України у Європі
8033
Бен Воллес і подяка. Що не так з реакцією українців
4777
США та Південна Корея відповіли на запуск балістичної ракети КНДР

Новини

Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
Сьогодні, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Вчора, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту