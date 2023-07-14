Як вибори в США вплинуть на підтримку Україну. Представниця Держдепу заспокоїла українців
«Сьогодні багато дезінформації з боку Кремля про те, що після виборів США вже не підтримуватимуть Україну»
Наступного року в США відбудуться президентські вибори, проте в інтерв'ю «Главкому» представниця Державного департаменту США Андреа Калан зазначила, що це не вплине на підтримку України.
«Підтримка не зміниться. Я хочу, щоби українці знали, що США їх підтримують сьогодні, підтримуватимуть завтра, післязавтра і також після завершення війни підтримуватимуть», – наголосила Калан.
За її словами, Кремль докладає багато зусиль для того, щоб дезінформувати світ та переконати українців, що США перестануть надавати допомогу після президентських виборів.
«Ми це чули і минулого року, коли у США були проміжні вибори. Тоді казали, що у разі, якщо республіканці у Палаті представників, у Конгресі отримають більшість, допомога Україні не збільшуватиметься. Республіканці здобули більшість у Палаті представників, але конгресмени потім схвалили ще більше пакетів допомоги. Інколи вони хочуть навіть більшої допомоги Україні, ніж Адміністрація президента вирішує надати», – каже Калан.
За словами посадовиці, допомога не залежить від виборів, конгресменів, Адміністрації президента. Допомога залежить від американського народу.
«Я сама – з Техасу. Коли я у своєму рідному місті Даллас перебуваю, то спілкуюся з людьми про те, як вони підтримують Україну, наскільки вони обізнані з реальною ситуацією в Україні і як вони мають намір і надалі допомагати вашій країні», – каже вона.
Зазначимо, що наступні вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Вони будуть 60-ми виборами президента Америки.
Нагадаємо, що чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що висуватиметься на виборах президента США у 2024 році.
Раніше колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер закликав бути готовими, що вибори американського президента матимуть вплив на допомогу Вашингтона Києву. Сполучені Штати будуть вимушені відволікатися на власні проблеми.
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