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Стало відомо, про що Зеленський говоритиме з Байденом на саміті НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, про що Зеленський говоритиме з Байденом на саміті НАТО
Очільник США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Темою зустрічі буде не лише питання вступу України в НАТО

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть зустріч на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Цю інформацію підтвердив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає «Радіо Свобода».

За словами Подоляка, темою зустрічі буде не лише питання вступу України в НАТО.

«Ширші питання, безумовно. Крім НАТО, ще питання пришвидшеного постачання зброї. Тому що ми бачимо, що до контрнаступу чи наступальних операцій, які нам необхідні інструменти, тобто і авіаційний компонент, і далекобійна ракета. Це друге питання. Третє питання – це все ж таки про програш Російської Федерації. Давайте так. Це навіть філософське питання таке, доктринальне питання, чому Росія має обов’язково програти і чому це вигідно демократичному світу вцілому і як має виглядати Росія після цього програшу, і чому не треба цього лякатися, і чому в принципі сьогодні Путін не контролює Російську Федерацію, не є сильним президентом», – сказав Подоляк.

Крім того, лідери говоритимуть про економічну підтримку України та про правоохоронну, судову системи й антикорупційну діяльність.

Президент Зеленський у Вільнюсі матиме і інші двосторонні зустрічі. Однак з міркувань безпеки про них зараз не повідомляють.

«Думаю, що там буде багато двосторонок. І представники Японії, Канади, Франції, Німеччини, але ж ви знаєте наш принцип з безпекової точки зору – ми не повідомляємо. От зустрівся президент – про це говоримо, а поки він не зустрівся – не повідомляємо», – додав Подоляк.

Раніше повідомлялося, які країни найбільше підтримують вступ України до НАТО.

Крім того, Столтенберг повідомив, коли Україна отримає запрошення в НАТО.

До слова, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня. 

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Теги: США НАТО Володимир Зеленський Україна Джилл Байден

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