Кім Чен Ин з дочкою пообідав із моряками на новому есмінці КНДР

Корабель, який рік тому перекинувся при спуску на воду, вже у червні передадуть військово-морському флоту

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом із дочкою відвідав найсучасніший есмінець країни «Чхое Хьон», перевірив його маневреність і наказав передати флоту наступного місяця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.



Фотографії, поширені Центральним телеграфним агентством Кореї (KCNA), показують дочку диктатора Кім Чжу Е, яка стоїть за спиною батька, поки той спілкується з моряками на містку. Окремі знімки зафіксували Кіма і його дочку за спільним обідом із членами екіпажу.

Есмінець названо на честь Чхое Хьона – легендарного борця антияпонського опору. Корабель оснащений надзвуковими крилатими ракетами та системами тактичних балістичних ракет. Минулого місяця Кім вже відвідував «Чхое Хьон» у порту Нампхо – тоді він спостерігав за першими пусками крилатих ракет безпосередньо з борту, що підтвердило бойову готовність корабля. За повідомленнями, диктатор також наказав збудувати ще два есмінці цього класу.

Спадкоємиця на кораблі

Регулярна присутність Кім Чжу Е на оглядах стратегічного озброєння та військових кораблів давно привертає увагу аналітиків. Сеульська розвідка раніше повідомляла, що її публічний профіль зріс настільки, що дівчину вже розглядають як імовірну наступницю лідера КНДР.

Нова артилерія під кордоном

Того самого дня Кім Чен Ин відвідав збройовий завод і перевірив виробництво 155-мм самохідних гармат-гаубиць із дальністю понад 60 км. До кінця 2026 року їх планують розгорнути поблизу кордону з Південною Кореєю – у зоні досяжності Сеула з його 25 млн мешканців.



Нагадаємо, рівно рік тому, у травні 2025 року, есмінець того самого класу перекинувся на верфі під час церемонії спуску на воду – просто на очах у Кім Чен Ина. Розлючений диктатор назвав це «злочином через чисту недбалість» і пообіцяв притягнути винних до відповідальності. Після прискореного ремонту корабель відновили.

