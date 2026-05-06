Кім Чен Ин остаточно прибрав із конституції ідею єдиної Кореї

Пхеньян переписав основний закон та закріпив новий курс держави

Північна Корея внесла зміни до своєї конституції та офіційно прибрала всі згадки про можливе возз’єднання з Південною Кореєю. Водночас лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав нові повноваження, зокрема контроль над ядерними силами держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Зміни були ухвалені під час березневого засідання Верховних народних зборів – законодавчого органу Північної Кореї. У новій редакції основного закону Північна Корея вперше офіційно визначила власну територію як таку, що межує з Китаєм, Росією та Південною Кореєю, включно з територіальними водами та повітряним простором.

У конституції також зазначено, що Північна Корея «ніколи не потерпить жодного порушення» своєї території. Водночас документ не уточнює проходження кордону з Південною Кореєю та не містить прямої згадки про спірні морські райони, зокрема Північну граничну лінію в Жовтому морі.

З тексту конституції прибрали всі формулювання, пов’язані з можливим об’єднанням Корейського півострова. Зокрема, зникли терміни «мирне возз’єднання» та «велика національна єдність», які десятиліттями використовувалися у державній риториці Пхеньяна.

Окрім цього, нова редакція документа посилила позиції Кім Чен Ина. Його вперше офіційно назвали главою держави та поставили вище за Верховні народні збори. Також йому надали право командувати ядерними силами країни та делегувати ці повноваження.

Водночас із конституції прибрали частину згадок про попередніх керівників держави – засновника Північної Кореї Кім Ір Сена та батька чинного лідера Кім Чен Іра.

Конфлікт між Північною Кореєю та Південною Кореєю триває понад пів століття. Після завершення Другої світової війни Корейський півострів розділили на радянську та американську зони впливу. У 1950 році між країнами почалася Корейська війна, яка завершилася у 1953 році перемир’ям, однак мирний договір сторони так і не підписали. Формально обидві держави досі перебувають у стані війни.

Після завершення бойових дій Південна Корея стала демократичною та економічно розвиненою країною, тоді як Північна Корея перетворилася на закриту авторитарну державу з жорсткою централізацією влади. Між двома країнами проходить демілітаризована зона, яка вважається одним із найбільш укріплених кордонів у світі.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з’їзді Молодіжної ліги в Пхеньяні оголосив про нові пріоритети мобілізації. Вперше на офіційному рівні правляча партія КНДР прямо пов’язала ідеологічну лояльність молоді з участю північнокорейських військ у бойових діях на боці Росії.