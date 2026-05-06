Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кім Чен Ин остаточно прибрав із конституції ідею єдиної Кореї

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кім Чен Ин остаточно прибрав із конституції ідею єдиної Кореї
Північна Корея посилила статус Кім Чен Ина
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Пхеньян переписав основний закон та закріпив новий курс держави

Північна Корея внесла зміни до своєї конституції та офіційно прибрала всі згадки про можливе возз’єднання з Південною Кореєю. Водночас лідер Північної Кореї Кім Чен Ин отримав нові повноваження, зокрема контроль над ядерними силами держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Зміни були ухвалені під час березневого засідання Верховних народних зборів – законодавчого органу Північної Кореї. У новій редакції основного закону Північна Корея вперше офіційно визначила власну територію як таку, що межує з Китаєм, Росією та Південною Кореєю, включно з територіальними водами та повітряним простором.

У конституції також зазначено, що Північна Корея «ніколи не потерпить жодного порушення» своєї території. Водночас документ не уточнює проходження кордону з Південною Кореєю та не містить прямої згадки про спірні морські райони, зокрема Північну граничну лінію в Жовтому морі.

З тексту конституції прибрали всі формулювання, пов’язані з можливим об’єднанням Корейського півострова. Зокрема, зникли терміни «мирне возз’єднання» та «велика національна єдність», які десятиліттями використовувалися у державній риториці Пхеньяна.

Окрім цього, нова редакція документа посилила позиції Кім Чен Ина. Його вперше офіційно назвали главою держави та поставили вище за Верховні народні збори. Також йому надали право командувати ядерними силами країни та делегувати ці повноваження.

Водночас із конституції прибрали частину згадок про попередніх керівників держави – засновника Північної Кореї Кім Ір Сена та батька чинного лідера Кім Чен Іра.

Конфлікт між Північною Кореєю та Південною Кореєю триває понад пів століття. Після завершення Другої світової війни Корейський півострів розділили на радянську та американську зони впливу. У 1950 році між країнами почалася Корейська війна, яка завершилася у 1953 році перемир’ям, однак мирний договір сторони так і не підписали. Формально обидві держави досі перебувають у стані війни.

Після завершення бойових дій Південна Корея стала демократичною та економічно розвиненою країною, тоді як Північна Корея перетворилася на закриту авторитарну державу з жорсткою централізацією влади. Між двома країнами проходить демілітаризована зона, яка вважається одним із найбільш укріплених кордонів у світі.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на з’їзді Молодіжної ліги в Пхеньяні оголосив про нові пріоритети мобілізації. Вперше на офіційному рівні правляча партія КНДР прямо пов’язала ідеологічну лояльність молоді з участю північнокорейських військ у бойових діях на боці Росії. 

Читайте також:

Теги: Кім Чен Ин Північна Корея Південна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Північна Корея посилила ракетні випробування
КНДР запустила балістичні ракети: Сеул терміново скликав Радбез ООН
8 квiтня, 21:26
КНДР протестувала тактичну балістичну ракету з касетною боєголовкою, систему електромагнітної зброї, вуглецеву бомбу та зенітно-ракетну систему малої дальності
Північна Корея випробувала новітню електромагнітну зброю
9 квiтня, 08:58
КНДР провела пуски ракет із військового корабля
Північна Корея випробувала нові можливості флоту
14 квiтня, 11:25
Північнокорейські ракети мають унікальну геометрію
Міноборони дослідило північнокорейські ракети, якими РФ била по Україні: деталі
16 квiтня, 18:44
Москва відзначила участь КНДР у боях за Курщину
Пхеньян: російський генерал відзначив «подвиг» корейських військових на Курщині
22 квiтня, 01:53
КНДР відкрила музей із «трофейною» технікою ЗСУ
Кім Чен Ин показав музей із захопленою технікою ЗСУ
27 квiтня, 14:51
КНДР направила до Росії близько 14 тис. військових для участі у бойових діях, зокрема в Курській області
Кім Чен Ин похвалив військових за самогубство на війні проти України
29 квiтня, 00:59
З'їзд Соціалістичної патріотичної ліги молоді проводиться раз на п'ять років
Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні на боці Росії
4 травня, 08:21
Останній візит команди з КНДР до Південної Кореї відбувся у грудні 2018 року
Вперше за вісім років спортсмени з КНДР відвідають Південну Корею
4 травня, 12:20

Політика

Кім Чен Ин остаточно прибрав із конституції ідею єдиної Кореї
Кім Чен Ин остаточно прибрав із конституції ідею єдиної Кореї
Вучич відправив Путіну лист з привітанням до «Дня побєди» (фото)
Вучич відправив Путіну лист з привітанням до «Дня побєди» (фото)
Axios: Білий дім вважає, що наближається до укладення угоди з Іраном
Axios: Білий дім вважає, що наближається до укладення угоди з Іраном
Польща закликала НАТО збільшити витрати на оборону
Польща закликала НАТО збільшити витрати на оборону
Російські пропагандисти розповіли, як напередодні 9 травня над ними знущаються українці
Російські пропагандисти розповіли, як напередодні 9 травня над ними знущаються українці
Reuters: Рубіо готується до відвертого діалогу з Папою Римським
Reuters: Рубіо готується до відвертого діалогу з Папою Римським

Новини

Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52
Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26
Розвідка встановила нелюдів, які катували українську волонтерку у 2014 році (фото)
Сьогодні, 11:23
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua