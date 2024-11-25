Японія та США готуються до війни у ​​Тайванській протоці – Kyodo

США та Японія розробляють спільний військовий план на випадок надзвичайної ситуації на Тайвані

США розмістять ракетні підрозділи на Філіппінах і південно-західних японських островах

Збройні сили США та Японії до кінця року розроблять план спільних дій у Тайванській протоці у разі виникнення військового конфлікту. Про це повідомило агентство Kyodo.

Як пише видання, план передбачатиме розгортання американських ракетних сил на Філіппінах і південно-західних японських островах, що примикають до цієї зони, а також розміщення особливих опорних пунктів.

На островах між префектурою Кагосіма на японському острові Кюсю та крайнім південним заходом префектури Окінава будуть розгорнуті підрозділи морської піхоти США, оснащені реактивними системами залпового вогню Himars. Збройні сили Японії будуть надавати їм тилову підтримку шляхом надання боєприпасів та пального.

На півночі Філіппін паралельно буде розміщено американські ракетні підрозділи, групи космічного зв'язку та наведення, кібернетичної та електронної боротьби.

З квітня там вже розташовані наземні мобільні установки Typhon, за допомогою яких можна запускати крилаті ракети великої дальності Tomahawk та багатофункціональні ракети SM-6. Їх можна використовувати для завдання ударів по об'єктах на суші, а також для знищення повітряних цілей, включаючи балістичні.

Відповідно до досягнутої в лютому 2023 року домовленості між Вашингтоном і Манілою, Філіппіни надали у розпорядження Сполучених Штатів чотири військові об'єкти на своїх островах. Таким чином, Пентагон має в країні дев'ять опорних пунктів, які в разі кризи будуть доповнені розгортанням у регіоні ударних авіаносних груп ВМС США. Все це покликане забезпечити американо-японському угрупованню перевагу сил на морі та у повітрі, стверджує Kyodo.

Нагадаємо, 3 листопада США, Японія та Південна Корея провели спільні авіаційні навчання за участю американського стратегічного бомбардувальника B-1B.