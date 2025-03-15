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Нульові викиди вуглецю: стартап у США виплавив першу тонну «зеленої» сталі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Нульові викиди вуглецю: стартап у США виплавив першу тонну «зеленої» сталі
Американський стартап виплавив першу тонну незвичайної сталі
фото: Boston Metal

Boston Metal зміг реалізувати технологію виробництва сталі з використанням електрики

За даними Всесвітньої асоціації виробників сталі, при виплавці металу у повітря викидається майже вдвічі більше вуглекислого газу, ніж важить отримана сталь. Таким чином, внесок сталеплавильної галузі у світові викиди парникових газів становить 7-9 %, із чим тривалий час доводилося миритися. Проте стартап із Бостона – Boston Metal – зміг реалізувати технологію виробництва сталі з використанням електрики, завдяки чому звів викиди CO₂ на нуль.

Оригінальну технологію виплавки сталі з використанням неруйнівного (інертного) анода розробили в Массачусетському технологічному інституті (MIT). Компанію Boston Metal заснували представники інституту з наміром комерціалізувати розробку та в перспективі заробляти на продажі ліцензій на технологічний процес.

Для демонстрації можливостей Boston Metal було створено невеликий реактор з одним анодом
Для демонстрації можливостей Boston Metal було створено невеликий реактор з одним анодом

Для демонстрації можливостей було створено невеликий реактор з одним анодом, а також випробувано технологію виробництва з кількома анодами для збільшення обсягів виплавки сталі.

При традиційній виплавці металу із залізної руди до неї додають кокс, який у процесі горіння в доменній печі утворює чадний газ. Цей газ з'єднується з киснем, що міститься в руді (у складі оксиду заліза), і перетворюється на вуглекислий газ, що викидається в атмосферу.

 Компанія Boston Metal розробила безвуглецевий метод, який називається електролізом розплавлених оксидів (MOE). Цей процес виробництва металу полягає в тому, що залізна руда змішується з електролітом в реакторі, а потім нагрівається до температури близько 1600 C за допомогою електрики замість коксу.

В результаті електрони розщеплюють зв'язки в залізній руді, очищуючи її та виділяючи лише кисень. У процесі немає жодної молекули вуглекислого газу.

Установка Boston Metal з одним інертним анодом виплавила більше однієї тонни сталі, використовуючи лише електрику. Якщо електроенергія надходить з відновлюваних джерел, виробництво сталі методом MOE стає абсолютно екологічно чистим з погляду викидів парникових газів.

Оскільки поточний реактор здатний виробляти близько однієї-двох тонн металу на місяць, компанія планує побудувати демонстраційний завод більшого масштабу. Його введення в експлуатацію намічено на 2026 рік, а початок роботи – на 2027-й. Зрештою Boston Metal розраховує ліцензувати свій екологічно чистий виробничий процес для інших виробників сталі.

Нагадааємо, президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. 

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Теги: США бізнес електроенергія завод металургія альтернативна енергетика

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