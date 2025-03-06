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Екстрений саміт ЄС, підвищення облікової ставки. Головне за 6 березня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Екстрений саміт ЄС, підвищення облікової ставки. Головне за 6 березня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський взяв участь у саміті Євросоюзу, що проходив сьогодні у Брюсселі

Екстрений саміт Євросоюзу, НБУ підвищив облікову ставку, Державний оператор тилу змінив гендиректора. «Главком» склав добірку новин 6 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

НБУ підвищив облікову ставку

Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних з 7 березня 2025 року. Ставка підвищується втретє поспіль.

Рішення спрямовуються на підтримання привабливості заощаджень у гривні, збереження стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу повернути інфляцію на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5%.

Екстрений саміт Євросоюзу

Президент Володимир Зеленський прибув на екстрений саміт Євросоюзу, що проходив сьогодні у Брюсселі.

Під час зустрічі глави держав та урядів країн ЄС розглядали шляхи для зміцнення європейської оборони та нарощування допомоги для України, у контексті заяв та дій адміністрації США по зменшенню ролі цієї країни у підтриманні європейської безпеки та у військовій допомозі для України.

Глава України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і очільником Європейської ради Антоніу Коштою в Брюсселі. Вони обговорили посилення обороноздатності України та Європи.

Майбутня зустріч представників України та США

Держсекретар США Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц у вівторок, 11 березня, вирушать до Ер-Ріяда, щоб зустрітися з українською делегацією.

До складу української делегації, зокрема, ввійде голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Державний оператор тилу змінив гендиректора

Генеральний директор закупівельної агенції Міноборони «Державний оператор тилу» Арсен Жумаділов з 6 березня залишає свою посаду. До обрання нового керівника, т.в.о. буде виконавчий директор, Андрій Созанський. Це рішення було підтримано наглядовою радою.

Андрій Созанський, який тимчасово очолить агенцію, є частиною команди з моменту її створення. Він має значний «досвід у закупівлях та логістиці, глибоко розуміє систему та процеси, а також розділяє цінності».

Інна Свириба відмовилась від мандата парламентарки

Інна Свириба, яку Центральна виборча комісія визнала обраною народною депутаткою України від партії «Слуга народу» відмовилася від мандата. Таким чином народним депутатом стане Сергій Мельнік.

Інна Свириба була наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної (Аллахвердієвої), яка нещодавно склала депутатський мандат. Однак Свириба подала заяву про відмову від місця у Верховній Раді. Комісія визнала її такою, що не набула депутатського мандата.

Тепер ЦВК визнала Сергія Мельніка обраним парламентарем. Він зазначений під № 149 у виборчому списку партії «Слуга народу». Якщо і Мельнік відмовиться від мандату, обраною народною депутаткою може стати Юлія Палійчук – нині вона працює речницею фракції «Слуги народу».

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Теги: США війна Володимир Зеленський Європейський союз

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