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Японія розширила санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Японія розширила санкції проти Росії
Нові санкції мають на меті «сприяти міжнародним зусиллям для досягнення миру»
фото з відкритих джерел

Під обмеження потрапили 33 організації та 12 фізичних осіб

Японський уряд оголосив нові санкції проти деяких фізичних та юридичних осіб через російську агресію проти України. Про це повідомляє The Japan Times.

Загалом 33 організації та 12 фізичних осіб підлягають замороженню активів, відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю Японії. Серед них також один громадянин Північної Кореї. Крім того, на 53 організації з низки країн, включаючи Росію та Китай, були накладені нові заборони на експорт та інші заходи.

З 23 січня Японія також заборонить експорт до Росії ще 335 товарів, включаючи невеликі мотоцикли та компоненти для спеціальних транспортних засобів, таких як підйомні крани.

Метою запровадження нових обмежень є посилення реакції Японії на підтримку Північної Кореї та використання Москвою третіх країн для уникнення санкцій. Головний секретар кабінету міністрів Японії Йошімаси Хаяші заявив на пресконференції, що додаткові кроки покликані сприяти міжнародним зусиллям заради миру.

Нагадаємо, президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

Як повідомлялося, Євросоюз побоюється скасування антиросійських санкцій за адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. За словами європейських чиновників, політик скасовуватиме численні укази Джо Байдена, частина з них пов'язана з санкціями проти країни-агресорки.

До слова, китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив доступ для танкерів російського «тіньового флоту», які перебувають під санкціями США.

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Теги: Японія санкції росія війна експорт

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