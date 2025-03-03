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Суперечка Трампа та Зеленського: прем'єр Японії висловив позицію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Суперечка Трампа та Зеленського: прем'єр Японії висловив позицію
Прем'єр-міністр Японії Ісіба Сігеру прокоментував останні події навколо України та США
фото із відкритих джерел

Прем'єр-міністр Японії прокоментував перемовини Трампа та Зеленського

Японія не має наміру займати чийсь бік у російсько-українській війні, але докладатиме зусиль, щоб зберегти участь США у вирішенні українського питання і зміцнити згуртованість G7. Про це заявив прем'єр-міністр Сігеру Ісіба у відповідь на прохання депутата прокоментувати суперечку під час зустрічі президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NHK.

«Зважаючи на те, що я побачив по телевізору і в новинах, виникає питання, чому це сталося. У президента Трампа, очевидно, були свої думки про те, яку відповідальність мають нести США, і що він як президент повинен робити для американських платників податків. У цьому контексті, схоже, що з боку України не було надано належного розуміння, на що, принаймні, чекав президент Трамп», – зазначив Ісіба під час засідання бюджетного комітету нижньої палати парламенту.

Водночас він висловив жаль про те, що позиція Зеленського щодо способів досягнення миру не отримала належного вивчення в умовах, коли багато людей гинуть.

«У нас немає намірів підтримувати якусь із сторін, але згуртування G7 є найважливішим, і якщо США вийдуть з обговорення, чи справді вдасться досягти рішення? Ми, як уряд Японії, маємо форсувати зусилля, щоб зберегти участь США та зміцнити згуртованість G7», – додав японський прем'єр.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Зеленського відбулася у Вашингтоні у п'ятницю, вона перейшла у суперечку. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати. 

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Теги: США міністр Японія Дональд Трамп Володимир Зеленський президент

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