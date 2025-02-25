Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України

Професор Володимир Михайлов категорично спростовує цифру $14,8 трлн як вартість наших корисних копалин

Оприлюднена у ЗМІ оцінка вартості українських корисних копалин у $14,8 трлн значно завищена. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив професор, доктор геологічних наук, завідувач кафедри геології родовищ корисних копалин Інституту геології КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Михайлов.

«Forbes, наводячи свої дані (про суму $14,8 трлн, – «Главком»), посилається на три роботи. Зокрема, на офіційне видання «Мінеральні ресурси України», і ще два джерела – наші підручники «Металічні корисні копалини України» та «Неметалічні корисні копалини України». Я як співавтор цих підручників можу сказати, що наведена сума дуже завищена. Бо є ресурси (невеликий ступінь вивченості) і запаси (великий ступінь вивченості). Ресурси, як правило, значно відрізняються в більшу сторону від запасів. Forbes порахував ресурси, вартість запасів буде набагато меншою», – зауважив професор.

Насправді, за оцінками Михайлова, вартість запасів корисних копалин України становить приблизно $5 трлн, хоча точний підрахунок є складним: «Про ресурси складно говорити. Щодо запасів, то приблизно $5 трлн. Але точніше неможливо порахувати».

Доктор геологічних наук додав, що Україна може реально постачати до ЄС рідкісноземельні метали, літій, скандій, тантал, графіт з нерудних корисних копалин. Він також представив таблицю, де червоним виділено ресурси, які країна здатна експортувати, але поки не використовує цю можливість.

Червоним позначена сировина, яку може постачати Україна Дані Інституту геології

Водночас, за словами професора, США значною мірою залежать від імпорту рідкісноземельних металів, від скандію, графіту, урану, титану, германію. «Все це є у нас, ми можемо їх постачати до США», – сказав Володимир Михайлов. Він продемонстрував таблицю, де червоним позначено сировину, яку може постачати Україна.

Червоним позначена сировина, яку може постачати Україна Дані Інституту геології

Нагадаємо, що раніше Forbes оцінив вартість корисних копалин України у $14,8 трлн. Понад 70% загальної суми, як зазначало видання, припада­є лише на три області – Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.

Зауважимо, Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

До слова, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.