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Японська агенція хоче замінити для України USAID

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Японська агенція хоче замінити для України USAID
Підходи американської USAID та японської JICA дещо відрізняються
фото з відкритих джерел

Підтримка стосуватиметься енергетичних та інфраструктурних проєктів

Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розгляне можливість фінансування тих програм у сфері енергетики та інфраструктури в Україні, якими раніше опікувалося Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Про можливість долучитися до проєктів заявив голова українського офісу JICA Хідекі Мацунага на V українсько-японському форумі, організованому Центром «Нова Європа». Він зауважив, що підходи USAID і JICA дещо відрізняються, тому буде непросто підхопити певні програми, які впроваджувало USAID, зокрема у правовій сфері, а також напряму фінансувати громадянське суспільство.

«Але ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше... Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі», – сказав Хідекі Мацунага.

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

24 січня держсекретар США Марко Рубіо розпорядився «припинити роботу» щодо всієї іноземної допомоги. Виняток він зробив для екстреної продовольчої допомоги, зокрема, Сектору Гази та Судану.

Наприкінці лютого цього року адміністрація президента Трампа заявила про скасування понад 90% грантів, наданих Агентством США з міжнародного розвитку в межах зовнішньої допомоги.

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Теги: енергетика Японія Україна інфраструктура

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