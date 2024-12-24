Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Японія посилює контроль за криптовалютою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Японія посилює контроль за криптовалютою
Нещодавно вартість Bitcoin вперше в історії перевищила позначку в $100 тис.
фото із відкритих джерел

Владу Японії сильно схвилював інцидент з викраденням біткоїнів на $308 млн

Японська влада у зв'язку з інформацією про крадіжку біткоїнів на $308 млн у компанії DMM розпорядилася посилити контроль за криптовалютою в країні. Про це йдеться у заяві Головного поліцейського управління Японії, пише NHK

За даними поліції, у березні цього року хакери впровадили вірус у комп'ютер співробітника фірми, яка обслуговує рахунки з криптовалютою. Після цього їм вдалося встановити контроль над серверами компанії DMM і завантажити звідти великий масив біткоїнів. При цьому поліцейським не вдалося довести зв'язок зловмисників із Північною Кореєю.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі заявив, що уряд із заклопотаністю ставиться до інциденту з компанією DMM і вживе додаткових заходів у сфері кібербезпеки. Японська поліція вважає, що група північнокорейських хакерів використала повідомлення із пропозицією про роботу для крадіжки активів із криптовалютної біржі DMM Bitcoin у травні.

Нагадаємо, Bitcoin та Ethereum продовжують зростати в ціні. Перший оновив історичний максимум на позначці $107 793, другий – перетнув позначку у  $4,1 тис.

Раніше вартість біткоїна вперше в історії перевищила позначку в $100 тис. Його історичне зростання сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа.

До слова, за сім років північнокорейські хакери викрали криптовалюти на близько $3 млрд. Кошти пішли на розвиток ядерної і ракетної програм Північної Кореї.

Читайте також:

Теги: Японія поліція влада вірус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Про подальшу долю птахів у повідомленні не йдеться
Перевозив сотню поштових голубів. Поліція Німеччини зупинила на автостраді поляка
27 листопада, 14:26
Робота ППО на Київщині
Обстріл Київщини: влада розповіла про наслідки
24 листопада, 18:12
У судна Sh Diana виникли проблеми з двигуном, через що довелося скасувати поїздку, що розлютило росіян
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування
29 листопада, 10:34
Міністр оборони Німеччини висловився про стан Росії
Збільшення оборонних зусиль Росії. Mіністр оборони Німеччини попередив про небезпеку
6 грудня, 08:33
Про зникнення ємностей із вірусами спочатку не повідомляли
Сотні ємностей зі смертельними вірусами зникли з лабораторії в Австралії
11 грудня, 12:10
Головні новини ночі проти 11 грудня
Порятунок жінок з-під завалів у Запоріжжі, поразка «Шахтаря», вибухи у Росії: головне за ніч
11 грудня, 06:15
«Ми чекали на бензовоз три дні. Люди спали тут у черзі, щоб не втратити своє місце», – говорить один з водіїв з черги
На Кубі майже скінчився бензин та дизель: відома причина
14 грудня, 23:17
Фігуранти діяли окремо один від одного і кожен виконував «свій» теракт
Затримано неповнолітніх агентів РФ, які здійснили теракт у Харкові
16 грудня, 11:35
Де зараз перебуває брат Асада та яку таємницю було знайдено у його домі
Де зараз перебуває брат Асада та яку таємницю було знайдено у його домі
17 грудня, 18:32

Економіка

Японія посилює контроль за криптовалютою
Японія посилює контроль за криптовалютою
Євросоюз спустошує газові сховища рекордними темпами з часів енергокризи – FT
Євросоюз спустошує газові сховища рекордними темпами з часів енергокризи – FT
Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
Байден підписав оборонний бюджет США на 2025 рік
Пентагон повідомив про збільшення виробництва ракет для України
Пентагон повідомив про збільшення виробництва ракет для України
Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією
Литва модернізує системи електронного спостереження на кордоні з Росією
Ринок нерухомості Китаю зіштовхнувся з новими ознаками кризи – Bloomberg
Ринок нерухомості Китаю зіштовхнувся з новими ознаками кризи – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Різдво Христове: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
130K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 грудня 2024
15K
Святвечір 2024: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
15K
Церковний календар на січень 2025 року: коли святкуємо Василя, Тетяни і Водохреще
12K
Екскерівник Київського метрополітену – у розшуку, переховується від слідства

Новини

Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:00
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua