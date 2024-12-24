Японія посилює контроль за криптовалютою

Нещодавно вартість Bitcoin вперше в історії перевищила позначку в $100 тис.

Владу Японії сильно схвилював інцидент з викраденням біткоїнів на $308 млн

Японська влада у зв'язку з інформацією про крадіжку біткоїнів на $308 млн у компанії DMM розпорядилася посилити контроль за криптовалютою в країні. Про це йдеться у заяві Головного поліцейського управління Японії, пише NHK

За даними поліції, у березні цього року хакери впровадили вірус у комп'ютер співробітника фірми, яка обслуговує рахунки з криптовалютою. Після цього їм вдалося встановити контроль над серверами компанії DMM і завантажити звідти великий масив біткоїнів. При цьому поліцейським не вдалося довести зв'язок зловмисників із Північною Кореєю.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі заявив, що уряд із заклопотаністю ставиться до інциденту з компанією DMM і вживе додаткових заходів у сфері кібербезпеки. Японська поліція вважає, що група північнокорейських хакерів використала повідомлення із пропозицією про роботу для крадіжки активів із криптовалютної біржі DMM Bitcoin у травні.

Нагадаємо, Bitcoin та Ethereum продовжують зростати в ціні. Перший оновив історичний максимум на позначці $107 793, другий – перетнув позначку у $4,1 тис.

Раніше вартість біткоїна вперше в історії перевищила позначку в $100 тис. Його історичне зростання сталося на тлі сподівань про підтримку крипторинку новою адміністрацією Дональда Трампа.

До слова, за сім років північнокорейські хакери викрали криптовалюти на близько $3 млрд. Кошти пішли на розвиток ядерної і ракетної програм Північної Кореї.