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США ввели нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США ввели нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку
Новий пакет санкцій спрямовано проти майбутнього російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного сектору
фото з відкритих джерел

Під обмеження США потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника «Ланцетів» і члени уряду РФ. Про це повідомляє Мінфін США.

Зазначається, що під обмеження потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб.

Хто потрапив під санкції

  • Безпрозванних Олексій Сергійович – заступник Мінторгу РФ;
  • Євтухов Віктор Леонідович – заступник Мінторгу РФ;
  • Захаров Александр Вячеславович – конструктор дрона-камикадзе «Ланцет».

Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії, Туреччини.

Юридичні особи, які потрапили під санкції

  • МДТУ імені М. Е. Баумана;
  • Науково-технічний центр «Газпром нафти»;
  • Підприємство «Газпром нафта - Каталітичні системи»;
  • ФАУ «Роскапстрой»;
  • СПГ-завод «Арктик СПГ-2»;
  • Корпорації «Аеон».

Окремо США запровадили обмеження проти ХКФ-банку, «Російського стандарту», Всеросійський банк розвитку регіонів (ВБРР), Абсолют банку, АФК «Система» і венчурного фонду Sistema SmartTech.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що глобальна санкційна коаліція перекрила Росії доступ до ключових ресурсів для її військово-промислового комплексу і підірвала здатність Кремля вести неспровоковану війну.

Новий пакет санкцій спрямовано проти майбутнього російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного сектору, оборонних закупівель, а також тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншої шкідливої діяльності.

Нагадаємо, Європейська комісія вже наступного тижня представить пропозиції щодо нового пакету антиросійських санкцій.

До слова, раніше Зеленський повідомив, що невдовзі російські алмази перестануть потрапляти на європейський ринок. Країни Євросоюзу готують відповідні обмеження.

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Теги: США санкції росія

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