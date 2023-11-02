США ввели нові санкції проти Росії: хто потрапив до списку

Новий пакет санкцій спрямовано проти майбутнього російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного сектору

Під обмеження США потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб

Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили банки, розробника «Ланцетів» і члени уряду РФ. Про це повідомляє Мінфін США.

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Зазначається, що під обмеження потрапили понад 30 фізичних і майже 200 юридичних осіб.

Хто потрапив під санкції

Безпрозванних Олексій Сергійович – заступник Мінторгу РФ;

Євтухов Віктор Леонідович – заступник Мінторгу РФ;

Захаров Александр Вячеславович – конструктор дрона-камикадзе «Ланцет».

Також під обмеження потрапили громадяни Ірландії, Швейцарії, Кіпру, Швеції, Латвії, Туреччини.

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Юридичні особи, які потрапили під санкції

МДТУ імені М. Е. Баумана;

Науково-технічний центр «Газпром нафти»;

Підприємство «Газпром нафта - Каталітичні системи»;

ФАУ «Роскапстрой»;

СПГ-завод «Арктик СПГ-2»;

Корпорації «Аеон».

Окремо США запровадили обмеження проти ХКФ-банку, «Російського стандарту», Всеросійський банк розвитку регіонів (ВБРР), Абсолют банку, АФК «Система» і венчурного фонду Sistema SmartTech.

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що глобальна санкційна коаліція перекрила Росії доступ до ключових ресурсів для її військово-промислового комплексу і підірвала здатність Кремля вести неспровоковану війну.

Новий пакет санкцій спрямовано проти майбутнього російського виробництва енергії та доходів, металургійного та гірничодобувного сектору, оборонних закупівель, а також тих, хто бере участь у підтримці військових зусиль російського уряду та іншої шкідливої діяльності.

Нагадаємо, Європейська комісія вже наступного тижня представить пропозиції щодо нового пакету антиросійських санкцій.

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До слова, раніше Зеленський повідомив, що невдовзі російські алмази перестануть потрапляти на європейський ринок. Країни Євросоюзу готують відповідні обмеження.