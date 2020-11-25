Російські силовики провели масові затримання «свідків Єгови»

«Свідки Єгови» у Росії вважаються екстремістською організацією

У понад 20 регіонах Росії провели обшуки у членів релігійної організації «свідки Єгови».

Силовики заявили, що затримали певну кількість “організаторів та учасників руху”, інформує пресцентр Слідчого комітету РФ.

«Конспіративні збори проходили в одній з квартир, де послідовники вивчали релігійну літературу і відомості, що містяться в інших джерелах інформації, що пропагують вчення Свідків Єгови, і здійснювали інші дії, характерні для цього об'єднання. Також встановлено, що учасники зборів схиляли і вербували нових учасників для участі в забороненому релігійному русі», – заявили російські силовики.

Зазначимо, що у квітні 2017 року Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни.

При цьому, як зазначав Правозахисний центр «Меморіал», у рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, проявів агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».

Кілька «свідків Єгови» були ув’язнені в Росії та анексованому Криму.