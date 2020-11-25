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    У світі

    Російські силовики провели масові затримання «свідків Єгови»

    • Розсилка
    <p>Силовики провели обшуки у понад 20 регіонах Росії</p> - Російські силовики провели масові затримання «свідків Єгови»

    Силовики провели обшуки у понад 20 регіонах Росії

    «Свідки Єгови» у Росії вважаються екстремістською організацією

    У понад 20 регіонах Росії провели обшуки у членів релігійної організації «свідки Єгови».

    Силовики заявили, що затримали певну кількість “організаторів та учасників руху”, інформує пресцентр Слідчого комітету РФ.

    «Конспіративні збори проходили в одній з квартир, де послідовники вивчали релігійну літературу і відомості, що містяться в інших джерелах інформації, що пропагують вчення Свідків Єгови, і здійснювали інші дії, характерні для цього об'єднання. Також встановлено, що учасники зборів схиляли і вербували нових учасників для участі в забороненому релігійному русі», – заявили російські силовики. 

    Зазначимо, що у квітні 2017 року Верховний суд Росії визнав релігійну організацію «Свідки Єгови» екстремістською, заборонивши її діяльність на території країни.

    При цьому, як зазначав Правозахисний центр «Меморіал», у рішенні суду «не було наведено жодного факту порушення віруючими громадського порядку, проявів агресії або насильства з їхнього боку, а також свідчень, що їхня діяльність загрожувала безпеці Російської Федерації».

    Кілька «свідків Єгови» були ув’язнені в Росії та анексованому Криму.

    Теги: Росія обшук поліція Свідки Єгови
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