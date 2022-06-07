Росія заборгувала рекордну суму виплат за рішеннями Європейського суду

РФ вирішує, кому платитиме за рішеннями Європейського суду з прав людини

Влада РФ заявила, що платитиме лише за рішеннями, що набрали чинності до 15 березня

Росія заборгувала за рішеннями Європейського суду з прав людини $79 млн справедливої компенсації, а також рекордні $2,03 млрд на користь колишніх акціонерів ЮКОСа. Більшу частину боргу РФ не визнає. Про це повідомляє Коммерсантъ.

Остаточно держдума РФ має намір узгодити список тих, хто отримає належні виплати, на цьому тижні. Повідомляється, що заплатять не всім.

Європейські структури можуть спробувати списати виплати, від яких Росія відмовиться, з її активів РФ у ЄС.

Загальна кількість російських справ, переданих ЄСПЛ, складає 3395 штук. Згідно з останніми поправками до законів про виконання рішень ЄСПЛ, російська влада продекларувала намір платити тільки за рішеннями, що набрали чинності до 15 березня, тільки в рублях і тільки на рахунки в російських банках.

Нагадаємо, 3 червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

Наразі ЄС почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ. Зокрема, обмеження стосуватимуться російського газу. Також Євросоюз працює над можливою конфіскацією активів РФ в Європі, а не лише над їхнім заморожуванням.

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