Пропагандисти назвали країни Європи, які підтримують повернення Росії в міжнародний футбол

Артем Худолєєв
Через війну проти України збірна РФ пропустила Євро-2024 та Чемпіонат світу 2026

Російський пропагандисти з ресурсу Sport24 назвали країни Європи, які підтримують повернення російських футбольних клубів та збірної на міжнародну арену. Про це повідомляє «Главком».

«У Європі підтримку повернення Росії висловлюють Сербія, Болгарія, Чорногорія, Боснія та Герцеговина, а також Кіпр. Іспанія та Португалія не належать до жорсткого антиросійського блоку, а позиція Італії залишається вичікувальною. Проти, як і раніше, виступають Англія, Шотландія, Ірландія, Уельс, Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща, Україна, Румунія, країни Балтії, а також Данія, Норвегія, Швеція та Фінляндія», – зазначають пропагандисти.

Наголошується, що Білорусь та Казахстан, які є членами УЄФА також підтримують повернення країни-агресора.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на чемпіонаті світу-2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
