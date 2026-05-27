Угорщина: парламент скасував рішення Орбана про вихід із Міжнародного кримінального суду

Парламент Угорщини проголосував за збереження членства країни в Міжнародному кримінальному суді (МКС), фактично скасувавши рішення уряду Віктора Орбана про вихід із суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

За відповідний закон проголосували 133 депутати, 37 були проти, ще п’ятеро утрималися. Рішення ухвалили за кілька днів до того, як закон про вихід із МКС мав офіційно набути чинності – 2 червня.

Тепер документ має підписати президент Угорщини Тамаш Шуйок.

Рішення про вихід із МКС попередній уряд Віктора Орбана ухвалив у 2025 році. Це сталося після візиту до Будапешта прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, щодо якого МКС видав ордер на арешт.

Тоді Міжнародний кримінальний суд поскаржився до наглядового органу на Угорщину, яка відмовилася виконати ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу під час його візиту до Будапешта.

Раніше новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявляв, що країна не виходитиме з Міжнародного кримінального суду, тому буде зобов’язана заарештувати прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якщо він в’їде на територію Угорщини, перебуваючи в розшуку суду.

Нагадаємо, що міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Його підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих територій України до Росії. Як пояснили у суді, є «розумні підстави» вважати, що Путін несе особисту відповідальність за це.