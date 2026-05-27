Курс Вірменії до ЄС виліз боком? Росія почала погрожувати Єревану

Єгор Голівець
Кремль поставив Вірменії ультиматум через зближення з Європою
фото: armenpress.am
Москва заявила про ризик втрати пільгового газу для Вірменії

Росія пригрозила Вірменії переглядом угод щодо постачання газу, нафтопродуктів та алмазів у разі подальшого зближення Єревана з Європейським Союзом. Зокрема, міністр енергетики РФ Сергій Цивільов направив лист до Міністерства територіального управління та інфраструктур Вірменії з попередженням про можливе припинення або денонсацію енергетичних домовленостей між країнами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У документі зазначається, що подальше поглиблення співпраці Вірменії з Євросоюзом ставить під загрозу нинішній рівень російсько-вірменських відносин.

«Подальші практичні кроки щодо поглиблення взаємодії Вірменії з ЄС та деклароване прагнення вступити до Євросоюзу ставлять під загрозу збереження та розвиток високого рівня російсько-вірменського співробітництва», – йдеться у листі.

Цивільов також заявив, що курс Єревана на інтеграцію до ЄС «не відповідає характеру партнерства, збудованого протягом десятиліть».

Згідно з угодою 2013 року, Росія безстроково скасувала експортне мито на постачання до Вірменії газу, нафтопродуктів та необроблених алмазів.

Ця угода стала одним із кроків до вступу Вірменії в Євразійський економічний союз. Наразі Вірменія майже повністю залежить від російського газу. У 2025 році «Газпром» поставив країні близько 2,7 млрд кубометрів палива. Пільгова ціна для Єревана становить $177 за тисячу кубометрів.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що у разі виходу Вірменії з ЄАЕС ціна на газ стане ринковою. Водночас Єреван останніми роками почав диверсифікувати поставки енергоресурсів. Зокрема, бензин АІ-95 Вірменія закуповує у Румунії, Болгарії, Єгипті, а з кінця 2025 року – також в Азербайджані.

У березні 2025 року парламент Вірменії офіційно підтримав курс країни на вступ до Європейського Союзу. Водночас Єреван досі залишається членом ОДКБ та Євразійського економічного союзу. Після початку зближення Вірменії з ЄС відносини між Москвою та Єреваном почали різко погіршуватися, а Росія дедалі частіше використовує економічний та торговельний тиск щодо свого союзника на Кавказі.

На тлі погіршення відносин між країнами Росія також почала вводити торговельні обмеження щодо Вірменії. Зокрема, Россільгоспнагляд із 22 травня запровадив тимчасову заборону на ввезення квітів із Вірменії, пояснивши це «фітосанітарними ризиками».

Крім того, у квітні російська влада заборонила продаж і ввезення вірменської мінеральної води «Джемрук», а також обмежила діяльність Прошянського коньячного заводу.

