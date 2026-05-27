США зірвали поїздку заступника Лаврова на засідання Радбезу ООН

США не видали візу представнику МЗС РФ для участі в Радбезі ООН

Росія звинуватила США у порушенні зобов’язань перед ООН

Росія заявила, що США відмовили у видачі візи заступнику глави МЗС РФ Олександру Алімову для участі у засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку. Про відмову США у видачі візи повідомив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя під час засідання Ради безпеки ООН, інформує «Главком».

Алімова запросив на захід міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який головував на засіданні. Основною темою зустрічі було дотримання Статуту ООН та зміцнення багатостороннього співробітництва.

Небензя заявив, що Москва розцінює дії Вашингтона як порушення міжнародних зобов’язань та прояв неповаги до китайського головування в Радбезі ООН.

«Ми розглядаємо це не лише як порушення Вашингтоном своїх зобов’язань, а й як кричущий випадок неповаги», – заявив російський дипломат.

Крім того, за даними Reuters, у візі для участі в засіданні також відмовили міністру закордонних справ Ірану Аббасу Арагчі. Засідання Ради безпеки ООН було присвячене темі дотримання Статуту ООН та зміцненню багатостороннього співробітництва.

Речник ООН Фархан Гак заявив, що не володіє інформацією щодо причин відсутності глави МЗС Ірану на заході. Водночас Державний департамент США, а також представництва США та Ірану при ООН не відповіли на запити журналістів щодо ситуації з візами. У місії Китаю при ООН також заявили, що не мають інформації про візові питання.

Нагадаємо, після масованого російського ракетного удару по Києву 24 травня Україна закликала міжнародні організації до жорсткої реакції на дії РФ. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив про необхідність термінового скликання засідання Ради Безпеки ООН, а також консультацій у межах ОБСЄ.

У МЗС наголосили, що Росія намагається компенсувати відсутність успіхів на фронті ударами по цивільному населенню України.