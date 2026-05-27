Глава МЗС Польщі оцінив готовність РФ до великого наступу проти НАТО

Наталія Порощук
Сікорський: Наміри Путіна гірші, ніж очікувала Західна Європа
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наразі Росія не здатна провести великий наступ проти країн НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Польщі.

«Росія погрожує нам, і ми маємо ставитися до цього серйозно. Наразі Росія не в змозі розпочати масштабний наступ проти НАТО, і якби вона готувалася до цього, ми б це побачили – адже у нас є супутникова розвідка. Ми бачили накопичення ста тисяч військових навколо України, яке тривало місяцями», – наголосив глава МЗС.

Сікорський додав: «Сьогодні ми бачимо, що наміри Путіна гірші, ніж очікувала Західна Європа, тому ніхто не буде ставитися до цього легковажно. Росія здатна на диверсійні операції або провокації, що здійснюються нижче порогу справжнього вторгнення. НАТО також має бути готовим до таких дій».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що російська агресія проти країн НАТО може стати реальністю в найкоротшій перспективі. За його словами, йдеться не про роки, а про найближчі місяці.

Як повідомлялося, Росія може здійснити обмежену військову операцію в Балтійському морі, щоб перевірити реакцію країн НАТО. Кремль здатен у будь-який момент розпочати невелику операцію, зокрема із захоплення одного з островів у Балтійському морі. Йдеться не про масштабне вторгнення, а про демонстративний крок.

До слова, Балтійські країни активізували інтерес до українського досвіду будівництва укриттів та цивільного захисту на тлі зростання кількості інцидентів із безпілотниками поблизу кордонів НАТО. Представники регіону вже проводять консультації з українськими виробниками та експертами.

