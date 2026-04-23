Чотири роки тому мешканці Туапсе радо вітали вбивства українців (відеодоказ)

Мешканці російського Туапсе масово скаржаться на нестерпні умови життя через удари України по ключових обʼєктах у населеному пункті

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну місто Туапсе в Краснодарському краї стало одним із майданчиків для публічної демонстрації підтримки дій загарбницької армії. Місцеві мешканці використовували символи агресії – літери Z та V, а також проводили автопробіги, акції та флешмоби на підтримку армії РФ. Однак вже у 2026 році росіяни почали масово скаржитися на війну, зокрема українські удари по важливих для РФ обʼєктах, та не розуміти, чому страждають «прості люди». Про це повідомляє «Главком».

З весни 2022 року використання літер Z та V у Туапсе набуло масового характеру. Ці символи з'являлися не лише на приватних автомобілях мешканців, а й на громадському транспорті, вікнах державних установ, вітринах магазинів тощо.

Туапсе, як портове та логістичне місто, стало центром проведення організованих автопробігів. Колони авто, прикрашені російськими прапорами, прапорами родами військ та символікою Z, регулярно курсували центральними вулицями та федеральною трасою в бік Сочі чи Краснодара.

Особливий акцент робився на залученні дітей та молоді до пропагандистських заходів. У школах Туапсинського району проводили лінійки, де учнів вишиковували у формі літери Z, а також уроки, присвячені виправданню агресії проти України.

Водночас зараз ситуації повністю змінилася. Мешканці російського Туапсе дедалі частіше скаржаться на нестерпні умови життя. Колись популярний курорт перетворився на зону екологічного лиха та постійної небезпеки через регулярні вибухи на місцевих промислових об’єктах.

Окрім постійної загрози з неба, місто потерпає від забруднення акваторії. Після нещодавніх інцидентів на нафтопереробному заводі берегову лінію залило мазутом, що зробило купання неможливим і небезпечним для здоров’я.

Місцеві жителі висловлюють обурення повною бездіяльністю місцевої влади та визнають її безпорадність.

Нагадаємо, уночі 20 квітня 2026 року безпілотники вчергове атакували місто Туапсе в Краснодарському краї. Під удар потрапив Туапсинський нафтопереробний завод. Варто наголосити, що це не перша атака дронів на місцевий нафтопереробний завод. Що відомо про атаки на НПЗ в Туапсе, його значення та наслідки ударів – розповідає «Главком».

Туапсинський НПЗ – один із ключових нафтопереробних об’єктів на півдні Росії, у Краснодарському краї, на узбережжі Чорного моря. Завод входить до структури російської державної компанії «Роснєфть» і працює як великий експортноорієнтований НПЗ із прив’язкою до морського термінала в Туапсе. Це дозволяє відвантажувати нафтопродукти прямо на танкери для експорту.

За масштабом це один із найбільших російських НПЗ. Його потужність оцінюється близько 12 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і сировину для нафтохімії та має важливу роль у забезпеченні внутрішнього ринку і експорту.

Для армії РФ цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Це підприємство також є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Протягом 2024–2026 років Туапсинський нафтопереробний завод та супутня портова інфраструктура стали регулярними цілями масованих атак, що призвело до систематичних збоїв у виробництві та експорті нафтопродуктів.