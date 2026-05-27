Угорщина поставила умову для зустрічі Мадяра із Зеленським

Єгор Голівець
фото: AP
У Будапешті заявили, що Київ має виконати вимоги щодо угорської меншини

В уряді Угорщини заявили, що зустріч прем’єра Петера Мадяра з президентом України Володимиром Зеленським можлива лише після виконання Києвом умов Будапешта щодо угорської меншини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію речників уряду

Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського залежить від прогресу у переговорах між сторонами. «Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні», – заявили представники уряду Угорщини.

У Будапешті також зазначили, що між сторонами тривають технічні переговори. Там наголосили, що можливість проведення зустрічі на найвищому рівні залежатиме від результатів цих консультацій.

Нагадаємо, що Угорщина готова розпочати новий етап відносин з Україною, однак ключовою передумовою для цього залишається відновлення базових прав угорської меншини на Закарпатті. 

Прем'єр Угорщини вважає, що на Закарпатті проживає близько ста тисяч угорців, які роками позбавлені елементарних прав. Мадяр наполягає на тому, що без вирішення цього питання повноцінний діалог між Будапештом і Києвом неможливий.

Угорський уряд пов'язує відкриття першого переговорного кластера «Основи» у переговорах України з Євросоюзом саме з прогресом у цьому питанні. Мадяр закликав Київ скасувати «десятиліття законодавчих обмежень» щодо культурних, мовних та освітніх прав закарпатських угорців.

Після приходу до влади новий уряд Угорщини вже продемонстрував зміну курсу щодо Росії: МЗС викликало російського посла через масований удар по Закарпаттю 13 травня. До того ж Мадяр визнав Росію агресором і підтримав право України на самооборону під час візиту до Варшави. Раніше повідомлялося, що Будапешт і Київ домовилися про раунд консультацій щодо двосторонніх відносин. 

 

