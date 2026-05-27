Білий дім планує зобов'язати федеральних службовців підписати угоди про нерозголошення

Угоди про нерозголошення – це спроба адміністрації Трампа припинити витік інформації до медіа

Управління з управління персоналом США оприлюднило проєкт документа, згідно з яким адміністрація Дональда Трампа може запропонувати всім чинним і новим державним службовцям підписати угоди про нерозголошення (NDA). Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

У відомстві наголосили, що співробітники не мають прав на поширення службових відомостей, а несанкціоновані витоки зашкоджують роботі урядових структур і підривають суспільну довіру. Відповідно до запропонованих умов, обмеження поширюватимуться і на звільнених працівників – для розголошення інформації, яку влада вважає конфіденційною, їм знадобиться письмове погодження від керівництва відомства. У разі порушення правил адміністрація зможе ініціювати судове переслідування, вимагати стягнення роялті, отриманих за розкриття таких даних.

Ця ініціатива є черговим кроком у межах кампанії президента Дональда Трампа з протидії витокам інформації у пресу. Від початку його другого президентського терміну Білий дім подав кілька судових позовів проти медіакомпаній, обмежив доступ окремим журналістам до своїх заходів та розпочав масштабні розслідування джерел витоків, під час яких, зокрема, було вилучено техніку в репортера видання The Washington Post. Окрім цього, минулого року адміністрація Трампа запровадила жорсткі правила для роботи журналістів у Пентагоні, через що десятки представників ЗМІ відмовилися від акредитації.

Як відомо, Білий дім розгорнув масштабну кампанію проти провідних американських медіа, звинувачуючи їх у непатріотизмі та «злочинному» висвітленні військового конфлікту в Ірані.

Окрім самого Дональда Трампа, до атак залучені ключові посадовці: голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Брендан Карр погрожує мовникам відкликанням ліцензій, а очільник Пентагону Піт Гегсет публічно критикує журналістів під час офіційних брифінгів. Аналітики припускають, що така агресивна риторика зумовлена низьким рівнем підтримки війни серед населення та невдоволенням влади реальними новинами з фронту.

До слова, на офіційному сайті Білого дому з'явився новий розділ під назвою Media Offenders, де публікуються списки видань, на думку американської адміністрації, що поширюють недостовірну інформацію або перекручують заяви президента США Дональда Трампа.

Цей розділ оновлюється щотижня і містить огляд медіа, яких «ловлять» на помилковій інтерпретації фактів чи наявності упередженості в подачі матеріалів.