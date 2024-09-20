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Обмеження на використання Telegram та візит глави Єврокомісії. Головне за 20 вересня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Обмеження на використання Telegram та візит глави Єврокомісії. Головне за 20 вересня
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні прибула до України

Візит глави Єврокомісії до України, влада обмежила використання Telegram, «Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті. «Главком» склав добірку новин 20 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Візит глави Єврокомісії до України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні прибула до України. Європейська комісія надасть Україні кредит на 35 млрд євро у рамках зобов'язань G7.

За словами фон дер Ляєн, це ще один великий внесок ЄС у відновлення України.

Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Урсулою фон дер Ляєн конкретизував, що кошти підуть на енергетику, на захист. Також на бомбосховища для дітей в школах, садочках, університетах.

Частина коштів, за словами президента, буде витрачена й на озброєння, але передусім вітчизняного виробництва. Йдеться про ракети й дрони, які є дешевшими, ніж у партнерів.

Влада обмежила використання Telegram

Telegram потрапив під обмеження в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури України. Відповідне рішення ухвалено на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки, повідомила Рада національної безпеки і оборони України.

Ключовою темою засідання було обговорення загроз національній безпеці, пов'язаних із використанням месенджера Telegram, особливо під час повномасштабної війни РФ проти України.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов навів дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Telegram, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних.

«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті

«Укрзалізниця» запускає Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+. Відтепер 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди Тарпан та два поїзди з вагонами МПЛТ (Міжрегіональний поїзд локомотивної тяги) обладнані системами доступу до інтернету.

Як зазначає «Укрзалізниця», поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС

МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її. Президент Володимир Зеленський відреагував на резолюцію та подякував міжнародним представникам.

Під час своєї 68-ї сесії МАГАТЕ було ухвалено резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Документ підтримали 65 голосами, співавторами виступили 52 країни-члени агентства. Текст резолюції повідомляє, що міжнародна організація визнає, що ЗАЕС є власністю України та має повноцінно функціонувати лише під контролем повного суверенітету України.

Ізраїль ліквідував командувача елітного підрозділу «Хезболли»

Літаки військово-повітряних сил Ізраїлю завдали цілеспрямованого удару в районі Бейрута і ліквідували керівника оперативного відділу «Хезболли» і командувача елітних сил «Радван» Ібрагіма Акіля. Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

Під час удару разом з Акілем були ліквідовані старші оперативники оперативного штабу «Хезболли» і командири підрозділу «Радван».

Як зазначає ЦАХАЛ, Ібрагім Акіл і командири «Радван», які були ліквідовані, планували план нападу «Хезболли» під назвою «Завоювання Галілеї», згідно з яким «Хезболла» мала намір проникнути в ізраїльські громади і вбивати невинних мирних жителів.

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Теги: Telegram Укрзалізниця Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн війна

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