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Європарламент збирає підписи, аби призупинити участь Угорщини у Шенгенській зоні – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Європарламент збирає підписи, аби призупинити участь Угорщини у Шенгенській зоні – Politico
Полегшуючи умови в'їзду на свою територію громадям РФ та Білорусі, Угорщина ризикує вилетіти із Шенгенської зони
фото: з відкритих джерел

Країни ЄС розглядають питання не визнавати угорських віз та запровадити контроль на кордоні країни

Уже 70 депутатів Європейського парламенту підписали лист в якому вимагають від Єврокомісії призупинити участь в Угорщині у Шенгенській зоні через пом'якшення візових обмежень для громадян РФ та Білорусі. Про це пише Politico.

«Ми закликаємо Європейську комісію вжити термінових заходів щодо розслідування рішення Угорщини, оскільки воно може бути лазівкою і потенційно поставити під загрозу загальне функціонування Шенгенської зони та її роль як безпечного простору для громадян», – йдеться у листі, ініційованому чеським депутатом Дануше Нерудовою та депутатом Пятрасом Ауштрявічюсом.

Депутати заявили, що, якщо уряд Угорщини відмовиться змінити свою політику, у Євросоюзі мають «поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи щодо захисту європейських громадян, включаючи новий контроль на угорських кордонах».

У листі також йдеться про можливість для інших держав ЄС не визнавати угорських віз та запровадити контроль на кордоні країни.

Нагадаємо, Угорщина полегшує умови в'їзду на свою територію для громадян Росії та Білорусі. Після візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Будапешт включив росіян і білорусів до програми так званої «національної карти». Ця картка видається для охочих працювати в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Зокрема, уже кілька днів росіяни можуть в’їжджати до ЄС через Угорщину без будь-яких перевірок безпеки та безперешкодно рухатись до інших країн блоку.

Раніше голова найбільшої партії Європарламенту Манфред Вебер заявив, що нещодавнє рішення Угорщини послабити візові обмеження для російських туристів – це відчинені двері для шпигунів, і лідери ЄС мають вжити термінових контрзаходів. За його словами, видача європейських віз дасть змогу росіянам, які не пройшли перевірку, безперешкодно подорожувати більшою частиною ЄС і викликає «серйозні побоювання щодо національної безпеки».

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Теги: Угорщина Шенгенская зона кордон

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