ЗМІ: Орбан ініціює мирний саміт Зеленського з Путіним

За лаштунками Генасамблеї ООН глава угорського уряду провів переговори з лідерам Китаю та Бразилії

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює проведення «мирного» саміту між президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Die Weltwoche.

Зазначається, що минулого тижня у Нью-Йорку за лаштунками Генасамблеї ООН Орбан провів «інтенсивні» переговори з лідерам Китаю та Бразилії, аби ініціювати «мирний» саміт між Зеленським і Путіним.

«Орбан організував підтримку своїх планів загалом п’ятнадцятьома країнами, «друзями миру». Зараз обговорюється місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю та Бразилії також візьмуть участь Франція та Швейцарія», – пише видання.

За словами журналістів, керівництво Євросоюзу дратують поїздки Орбана за кордон. Політика звинувачують у перевищенні службових повноважень – він не може вести перемовини від імені ЄС. Між тим, сам угорський прем’єр вважає, що проводить дослідження, а не переговори. Також Орбан стверджує, що його мета – повернути європейцям активну роль і визначити курс перед виборами в США.

«Оскільки Київ і Москва не особливо бажають вести переговори, міжнародний тиск тепер має призвести до прориву для припинення вогню. Це, безсумнівно, було б переворотом. Інші політики вже отримували Нобелівські премії за дрібниці», – сказано в публікації.

Нагадаємо, партнери України обговорюють можливість зв'язатися з російським диктатором Володимиром Путіним перед зустріччю G20, яка відбудеться у листопаді в Бразилії. Причиною цьому стало те, що наразі немає ознак, що Кремль планує відступати у війні з Україною.

Як повідомлялося, план перемоги президента Володимира Зеленського містить п'ять пунктів та точні обсяги військової допомоги, яку Україна хоче отримати від західних партнерів.

Також відомо, що для запрошення Путіна на цьогорічний саміт «Групи двадцяти» в Бразилії потрібна згода всіх інших членів цього об’єднання.

До слова, державний секретар США Ентоні Блінкена заявив, що Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20, «якщо буде консенсус серед усіх членів» і «якщо це буде корисно».