Нові правила готелів дратують туристів і готельєрів у Іспанії

Іспанія вводить нові правила у готелях, а власники уже попереджають про проблеми, які можуть виникнути у тих, хто хоче відпочити у країні

Нові правила реєстрації в готелях в Іспанії зобов'язують туристів надавати до 18 пунктів особистої інформації, що викликало критику не лише серед мандрівників, а й готельєрів та туристичних компаній. Саме через критику закону впровадження його було відкладено. Про це пише SUR in English.

«Нові вимоги щодо надання додаткової інформації про відвідувачів у місцях розміщення туристів, які повинні набути чинності наступного тижня, відкладено до 2 грудня», – пишуть журналісти.

Нові правила, які мали набути чинності 1 жовтня, викликають суперечки, оскільки вони вносять зміни до Real Decreto 933/2021. Правила зобов'язують готелі та інші заклади розміщення надсилати інформацію про гостей до органів влади.

Але згодом Міністерство внутрішніх справ оголосило, що дату початку було перенесено на два місяці «з технічних причин, щоб дати галузі більше часу для налагодження системи обміну даними в регіонах, які мають власні регіональні підрозділиполіції», – повідомили в міністерстві.

Згідно з новим законом, кожного туриста попросять вказати до 18 пунктів особистої інформації. Наприклад, може йтись про такі дані як:

Повне ім'я та прізвище;

Номер паспорта та громадянство;

Дата народження;

Повна домашня адреса;

Номер телефону та адреса електронної пошти;

Платіжна інформація, включаючи реквізити картки та номери банківських рахунків;

​​​Імена попутників та стосунки з ними;

Дата і час прибуття в країну та від'їзду з країни.

Утім, готельєрів новація не влаштовує, і справа не у часі впровадження. Так, іспанська конфедерація готелів і туристичного розміщення Cehat повторила свою відмову від нових правил. За даними організації, яка представляє близько 16 000 підприємств по всій країні, проблема полягає не у відсутності часу для технологічної адаптації нових правил, а в самому змісті закону, який вона вважає «несумісним з реальністю туризму».

Готельєри вважають що ці правила вже створили величезну напругу в усіх секторах туризму, від готелів до турагентів і туристичних платформ. Керівники галузі також висловили занепокоєння, що це може порушувати директиви ЄС щодо захисту даних.

Нагадаємо, туристів, які планують відвідати Іспанію, попередили про «хаос» через нові правила, які запроваджуються в готелях. Власники та оператори готелів в Іспанії попереджають відпочивальників із Європейського Союзу, що йдеться про додаткову «цифровізацію» та зайві документи, які вимагатимуть з туристів при заселенні в готелі.