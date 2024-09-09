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Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного суду Князєву

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вищий антикорупційний суд продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного суду Князєву
Під час судового засідання було продовжено дослідження документів у рамках цієї справи
фото Уніан

Серед обов'язків, покладених на Князєва, строк дії яких продовжив суд – прибувати за кожною вимогою до прокурора і суду, не відлучатися без дозволу прокурора чи суду за межі території України

Вищий антикорупційний суд продовжив строк дії обов'язків, покладених на ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, до 9 листопада 2024 року. Про це оголосив головуючий суддя під час засідання у ВАКС із розгляду по суті справи, у якій фігурує Князєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Суд постановив: задовольнити клопотання прокурора САП про продовження строків дії обов'язків, покладених на обвинуваченого. Продовжити Князєву строк дії покладених на нього обов'язків. Строк дії ухвали встановити до 9 листопада 2024 року включно. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає», – сказав суддя.

Серед обов'язків, покладених на Князєва, строк дії яких продовжив суд – прибувати за кожною вимогою до прокурора і суду, не відлучатися без дозволу прокурора чи суду за межі території України, повідомляти прокурора чи суд про зміну свого місця проживання і роботи, утримуватися від спілкування з низкою осіб, здати на зберігання до ГУ ДМС у місті Києві свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в'їзд в Україну і виїзд з України.

Під час засідання було продовжено дослідження документів у рамках цієї справи.

Суд долучив до матеріалів судового провадження для дослідження низку матеріалів, які подав прокурор САП, а саме – постанови про доручення проведення досудового розслідування групі детективів та визначення старшого слідчої групи, повідомлення про початок досудового розслідування, постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, постанови про об'єднання матеріалів досудових розслідувань, витяги з ЄРДР тощо. 

Після цього ВАКС відклав судовий розгляд цієї справи до 23 вересня на 10:00. 

Нагадаємо, Вища рада правосуддя відсторонила суддю Верховного суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня 2024 року. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні ради. Рішення підтримали 14 із 14 присутніх членів Вищої ради правосуддя.

18 травня Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання Князєва під вартою.

Того ж дня ВАКС обрав ексголові Верховного суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 107,3 млн грн застави. Надалі Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави спочатку до 75 млн грн, а згодом до 55 млн грн.

7 вересня ВАКС продовжив термін тримання під вартою Князєва до 16 жовтня з можливістю внесення 55 млн грн застави. 26 вересня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила Князєва у СІЗО, але зменшила заставу до 45 млн грн. У жовтні заставу Князєву зменшили до 35 млн грн; 5 грудня – до 27 млн; 21 грудня – до 20 млн грн.

30 січня 2024 року ВАКС продовжив дію запобіжного заходу Князєву до 29 березня 2024 року, при цьому зменшивши розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня за Князєва внесли заставу у розмірі 18,168 млн грн. Того ж дня Князєва звільнили з-під варти. Згодом стало відомо, що антикорупційні органи скерували до суду матеріали справи щодо колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва, якого звинуватили у хабарництві.

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Теги: суд Всеволод Князєв Вищий антикорупційний суд

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