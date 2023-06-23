Військкомам усіх областей приготуватися. Рада ініціює масштабну перевірку

Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки готує звернення до правоохоронців

Рішення про перевірку було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія ініціює звернення до правоохоронних органів для проведення перевірок стосовно військкомів усіх областей. Про це Арахамія написав у своєму Telegram-каналі.

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Зазначається, що відповідне рішення було прийнято після перегляду розслідування ЗМІ стосовно начальника одеського військкомату Євгена Борисова, який разом з родиною виявився власником автомобілів і будинків в Іспанії на мільйони доларів.

«Подивився розслідування Михайла Ткача про військкома. У мене просто відняло мову. Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування», – йдеться в повідомленні.

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Паралельно з цим ініціюється звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей.

Нагадаємо, що нещодавно військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Після розголошення цієї інформації його відсторонили від виконання службових повноважень, а ДБР порушило провадження щодо фактів зловживань начальником одеського військкомату Євгеном Борисовим під час призову військовозобов’язаних.

Нещодавно журналісти з'ясували, що родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.